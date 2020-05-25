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В 2020 году авиаперевозки в Челябинской области субсидируются по 11 направлениям

Экономика
Сегодня, 15:27
Автор: 
Любовь Юрина

В 2020 году в Челябинской области осуществляется субсидирование авиаперевозок по одиннадцати направлениям.

Об этом рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

В 2020 году субсидируются 11 направлений авиаперевозок, в том числе 10 десять рейсов из Челябинска (в Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Волгоград, Омск, Сургут, Самара, Краснодар, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону) и один рейс из Магнитогорска в Новосибирск.

«Направления в Нижний Новгород, Омск, Волгоград, Новосибирск являются новыми для области, а полеты в Новый Уренгой переведены на финансирование только из средств федерального бюджета, как маршрут в регион, относящийся к арктической зоне Российской Федерации», - уточнили в миндортрансе региона.

Напомним, с 25 мая Контрольно-Счетная палата Челябинской области совместно со Счетной палатой России проводит камеральную проверку в миндортрансе по результативности мер государственной поддержки, направленной на осуществление и развитие региональных и местных авиаперевозок. «Все документы направлены на проверку в рабочем порядке», - подчеркнули в министерстве.

Аудиторов интересуют субсидируемые маршруты авиаперевозок из аэропорта Челябинска. Проверка затронет три года – с 2017 по 2019.

В 2017 году из аэропорта Челябинска субсидируемых маршрутов не было.

В 2019 году датировались перевозки пассажиров по девяти авиамаршрутам из Челябинска в города: Казань, Самара, Ростов-на-Дону, Красноярск, Новый Уренгой, Сургут, Нижневартовск, Краснодар, Минеральные воды.

В 2018 году дотации выделялись на четыре рейса: из Челябинска в Горно-Алтайск, Белоярский, Нижневартовск, Новый Уренгой и обратно. Перевозки осуществлялись авиакомпанией АО «ИрАэро».

В 2018 году была разработана и принята в конце года государственная программа «Повышение транспортной доступности для населения Челябинской области».

Изначально при формировании программы планировалось, что субсидирование авиаперевозок в регионе будет осуществляться по двум видам. Часть приоритетных направлений область намеревалась финансировать только из своего бюджета (на эти цели предусматривалось 73 миллиона рублей).

По второму направлению предполагалось финансирование из двух источников - федерального и регионального бюджетов. Изначально предусматривалось направить Челябинской области 176 миллионов, но затем была одобрена заявка на 248 миллионов рублей. И потребовалась корректировка областной части софинансирования. Было принято решение перераспределить на второе направление средства, предусмотренные по первому направлению.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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