В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»

Союз «Южно-Уральская ТПП» провел очередной выездной Совет. Заседание прошло в Златоусте (Челябинская область), на площадке завода Стройтехника. Центральной темой заседания стал вопрос диверсификации и импортозамещения. Участники обсудили перспективы эффективного взаимодействия компаний МСП с предприятиями ОПК в новых экономических условиях.

Как рассказали в пресс-службе Союза «Южно-Уральская ТПП», традиционно заседания Совета проводятся в стенах компаний – действительных членов ЮУТПП. В этот раз площадку для проведения выездного мероприятия предоставил златоустовский завод Стройтехника. Тема очередного Совета палаты одна из острых – «Взаимодействие предприятий ОПК с предприятиями малого и среднего бизнеса». На обсуждение вынесен опыт первых месяцев работы в условиях санкционного давления и предложения для более эффективного выстраивания бизнес-процессов между производствами.

«Важна система кооперации предприятий малого бизнеса, которые могли бы быть соисполнителями государственных заказов для нужд и разработок новейших видов вооружения. Сейчас эта тема наиболее актуальна», - отметил первый вице-президент ЮУТПП Игорь Аристов.

О состоянии и перспективах развития промышленного комплекса области в текущем году, реализации действующих и запуске новых механизмов господдержки производителей региона рассказал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

«За семь месяцев индекс промышленного производства составил 97,6% к аналогичному периоду прошлого года. Но особо отмечу, что эта цифра гораздо выше той, что ожидалась по прогнозам с учетом ситуации. Это говорит о том, что наш промышленный комплекс и его руководство достойно справляется в нынешних тяжелых условиях. Основные ограничения коснулись закупок продукции с высокой добавленной стоимостью – металлопроката и стальных труб, что не могло не сказаться на многих промышленных отраслях. Мы постоянно проводим анализ ситуации в промышленности, определяем приоритетные направления развития», – сообщил вице-губернатор.

Сложившаяся мировая ситуация открыла новые возможности для диверсификации, появились новые пространства для импортозамещения. Предприятия ОПК, производя гражданскую продукцию, в первую очередь ориентируются на те рынки, которые стали свободными после ухода иностранных компаний, что дает дополнительный стимул для развития проектов диверсификации.

Опытом первых месяцев работы в условиях санкционного давления поделились руководители предприятий «оборонки»: гендиректор радиозавода «Полет» Александр Нестеров, гендиректор «Завода «Прибор» Артем Санников и директор по взаимоотношениям с общественными и госструктурами Автозавода «УРАЛ» Юрий Ефименко.

Южно-Уральская ТПП представила инициативы, предложенные общественными формированиями по приоритетным проектам импортозамещения в особых условиях: о создании новой страховой площадки для перевозчиков государств БРИКС и альтернативной Биржи металлов. Эти инициативы направлены на обсуждение в Торгово-промышленную палату России.

Участники Совета поддержали новую региональную программу льготного кредитования промышленных предприятий – промышленную ипотеку. Кроме того, рассмотрели лучшие практики делового и бизнес-образования.

Президент ЮУТПП Федор Дегтярев рассказал о деятельности Благотворительного Фонда «Мечта», соучредителем которого является палата. Фонд активно участвует в сборе гуманитарной помощи для участников Специальной военной операции: продовольственных посылок, касок и бронежилетов, строительных материалов. Федор Дегтярев заверил, что работа Фонда будет продолжаться, и призвал присоединиться к ней всех желающих.

В рамках выездного заседания Совета ЮУТПП участники побывали на экскурсии в корпусах завода Стройтехника, посетили его промышленные площадки и социальные объекты.