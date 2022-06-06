В Челябинске наладят импортозамещающее производство подшипников

Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ) к 2023 году наладит выпуск важной импортозамещающей продукции – кассетных подшипников для железнодорожных вагонов с повышенной грузоподъёмностью. До сих пор в России их выпускали всего три предприятия с участием шведской и американских компаний. С их уходом с рынка отечественные вагоностроители столкнулись с дефицитом комплектующих. Закрыть их потребности позволит производство крайне востребованной продукции на челябинском предприятии. До 2027 года ЧКПЗ намерен выпустить около 2,5 млн этих деталей.

«Реализация данного проекта увеличит долю отечественных деталей и узлов в железнодорожном машиностроении и обеспечит отрасли независимость от поставок из-за рубежа. Естественно, правительство области и наше министерство поддерживает локализацию на территории региона столь важного импортозамещающего производства. При этом стоит учитывать, что от качества подшипников зависит движение состава, безопасность грузоперевозок. А ЧКПЗ обладает в этой сфере всеми необходимыми компетенциями. Здесь наработаны навыки, отлажены логистические цепочки по доставке сырья, поэтому начать выпуск качественных подшипников, соответствующих всем требованиям и стандартам, - логичный шаг в развитии предприятия», - уверен министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Выпускать комплектующие для кассетных подшипников вагонов с нагрузкой на ось 25 тонн на ЧКПЗ начали ещё в 2017-ом, в прошлом году наладили изготовление основной части подшипника – раскатных внешних и внутренних колец. Запуск нового производства станет завершением третьего этапа этого масштабного проекта.

Объём инвестиций в реализацию проекта составит 1,3 млрд рублей. При этом порядка 1 млрд рублей планируется привлечь за счёт льготного займа Фонда развития промышленности по программе «Комплектующие изделия».