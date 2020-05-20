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В Челябинске подрядчики активно взялись за «дорожный» нацпроект и муниципальные контракты

Экономика
Сегодня, 12:54
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинске сегодня, 20-го мая, по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги " дороги ведутся на семи участках. Активно реализуют подрядные организации и муниципальные контракты по развитию тротуарной сети.

Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, по федеральной программе БКАД на улице Молдавской в настоящее время завершается укладка верхнего слоя асфальта (ЩМА-16) - на участке от Захаренко до Комсомольского проспекта (в 2020-м году на Молдавской в рамках "дорожного" нацпроекта подрядчик приведет в порядок участок от Захаренко до проспекта Победы).

На улице Труда (от Российской до автодороги "Меридиан") производится фрезирование. Дорожное движение здесь частично перекрыто.

На Болейко (от Кожзаводской до проспекта Победы) обустраивают пандусы и меняют бортовой камень. Движение на данном участке улицы также частично перекрыто.

На улице Мира - на участке от улицы Сталеваров до Шоссе Металлургов - также ведутся работы по устройству пандусов и замене бортового камня. Дорожное движение частично перекрыто и здесь.

На улице Первой Пятилетки (от Горького до Артиллерийской, южный проезд) укладывают покрытие из ЩМА-16. На данной улице (от Артиллерийской до первого трамвайного депо) в настоящее время перекрывают одну полосу. Кроме того, работы ведутся и на Артиллерийской (от проспекта Победы до Потемкина).

Напомним, в этом году 26 дорог южноуральской столицы по программе БКАД приводят в надлежащий вид три подрядчика: челябинские ООО "Дорстройтех-Лизинг" (семь улиц) и ООО ТПК "ЯКК" (десять улиц), нижегородская компания ООО "Нижавтодорстрой" (девять улиц).

Что касается исполнения муниципальных контрактов по развитию в Челябинске тротуарной сети, в данный момент на улице Сони Кривой производится укладка тротуарной плитки, идет установка бордюрного камня; на Свердловском проспекте ведется разборка асфальтобетона, устройство оснований из ЩПС.

На улице Энгельса укладывают тротуарную плитку, на Красной - плиточное покрытие, а также демонтируют асфальтобенное покрытие у входа в сквер.

На Коммуны идет демонтаж существующих бордюров и подготовка к установке нового бордюра и поребрика. На улице Труда (напротив цветочных рядов) в рамках реализации муниципального контракта подрядчиком ведется устройство подстилающих слоев с уплотнением, на участке от улицы Кирова - демонтаж тротуарной плитки.

На Елькина подрядчик производит укладку плиточного покрытия. То же самое (плюс монтаж бордюрного камня - речь о радиусах на въездах) происходит в настоящее время и на улице Советской.

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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