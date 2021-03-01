В Челябинске с начала года со статусом безработного простились пять тысяч горожан

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В Челябинске с начала года со статусом безработного простились пять тысяч горожан

В Челябинске за два месяца текущего года число безработных снизилось на пять тысяч человек.

На сегодняшний уровень безработицы в областном центре составляет 6,86 процента. Положительная динамика - по уменьшению числа граждан, не имеющих работы, - сохраняется.

Об этом на состоявшемся сегодня, первого марта, аппаратном совещании в городской мэрии сообщил руководитель аппарата администрации Челябинска Валерий Смирнов.

По его словам, в столице Южного Урала продолжает увеличиваться количество самозанятых горожан. За последнюю неделю число таковых выросло на 299 человек.