Ситуацию на рынке труда и меры по его развитию обсудят сегодня на Госсовете

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как глава региона, где регистрируется рекордно низкий уровень безработицы, поделился экспертным видением ситуации на рынке труда с участниками круглого стола, состоявшего накануне заседания президиума Госсовета. Его проведет президент Владимир Путин.

«Мы с коллегами проговорили вопрос дополнительных мер федеральной поддержки, в первую очередь, на привлечение и закрепление молодежи, а также на переобучение людей взрослого возраста на те профессии, которые реально нужны региону», - уточнил глава региона.

По мнению Алексея Текслера, в целом для страны стоит две главные задачи - работа с молодежью и рост производительности труда.

Он отметил повышение престижа рабочих профессий и рост числа школьников, выбирающих для дальнейшего обучения средние профессиональные организации (СПО). «Еще несколько лет назад в Челябинской области половина выпускников девятых классов продолжала обучение. Сегодня больше 60% идет в СПО. Почему? Повышается престиж рабочей профессии, растут зарплаты, - констатировал глава региона. - Молодежь увидела, что есть перспективы и потребность».

С целью решения кадрового вопроса в южноуральских СПО и вузах увеличено количество бюджетных мест по востребованным специальностям, в первую очередь для ОПК.

Челябинская область - лидер в стране по реализации проекта «Профессионалитет», в процесс активно включились предприятия. В регионе бережливое производство в рамках нацпроекта на своих площадках внедряют уже 134 компании. В них трудится почти 40 тысяч человек.

Кроме того, в условиях дефицита кадров особое значение имеет повышение производительности труда на основе правильной организации производств. В регионе отмечается рост производительности труда через нацпроект, через промышленную роботизацию. «В условиях демографической "ямы" этот процесс поможет справиться с дефицитом рабочих рук», - считает губернатор.

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер примет участие в заседании президиума Госсовета, которое состоится в Великом Новгороде под председательством Президента РФ Владимира Путина. Оно будет посвящено вопросам развития рынка труда.

«Тема рынка труда сейчас крайне актуальная. Демографические вызовы и все, что связано с рынком труда сейчас - одна из самых серьезных задач, которая стоит перед страной в целом, - отметил Алексей Текслер. - И каждый регион хочет быть лидером в условиях серьезной конкуренции. Поэтому решения, которые будут приняты Госсоветом и одобрены Президентом, смотрят далеко в будущее».

Как сообщили в Минпроме области, уже в сентябре удалось достичь ключевых запланированных на 2023 год показателей нацпроекта «Производительность труда». План по вовлечению производителей региона в нацпроект выполнен на 106,3% - привлечены 136 компаний из разных сфер экономики (при плане 128 предприятий).

«С января этого года в нацпроект «Производительность труда» вошло более 20 новых участников. Большинство - из обрабатывающей и пищевой промышленности, но есть представители и торговых, и строительных, и транспортных компаний», - отмечает глава челябинского Минпрома Павел Рыжий.

По его словам , в это году к нацпроекту всё чаще стали присоединяться предприятия из его регионального аналога – программы, по инициативе губернатора созданной специально для МСП. «Раньше их годовой оборот не дотягивал до критериев нацпроекта, но конкурентов на рынке стало меньше, доход компаний вырос, и многие из них готовы продолжать повышать эффективность уже в рамках нацпроекта», - пояснил министр

Досрочно перевыполнен и ещё один важный показатель успешной реализации в регионе нацпроекта - количество сотрудников предприятий, владеющих инструментами повышения производительности труда. На сегодняшний день программу спецкурсов по бережливому производству освоили уже две тысячи 919 человек (план - не менее 2139 работников компаний-участников).