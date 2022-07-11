В Челябинске заключены новые контракты на содержание дорог и улиц

В Челябинске заключены новые муниципальные контракты на содержание улично-дорожной сети города.

Подрядные организации приступили к выполнению обязанностей по данным контрактам, заключенным на период 2022-2025-го годов, с первого июля.

«Вопрос оказания подрядчиками качественных услуг находится на нашем постоянном, совместном с комитетом дорожного хозяйства, контроле», - заявил сегодня, 11-го июля, на аппаратном совещании в администрации Челябинска замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

По его словам, все требования к исполнителям выставлены. Это и наличие у подрядчиков техники, и схемы производства работ, и графики выхода на объекты, и маршрутные карты, и оснащенность спецтехники системой ГЛОНАСС.

«От новых подрядчиков добиваемся того, чтобы к восьми утра никаких бумажек, никакого мусора на улично-дорожной сети Челябинска не было - на участках, прилегающих к проезжей части. Добиваемся, чтобы подрядчики подключили к уборке дополнительную технику в сроки, которые они сами называли», - подчеркнула мэр города Наталья Котова.

Отметим, с первого июля на улично-дорожной сети Челябинска работают ООО «Ойкумена», ООО «Электрострой», МБУ «Геоцентр», АО «Уралмостострой» (за данной организацией закреплено содержание искусственных сооружений) и ООО «Союз Автодор». Какие улицы и за кем закреплены, можно посмотреть на сайте администрации Челябинска.