16.03.2023
В Челябинской области снизилось количество выявленных фальшивых купюр
16.03.2023
В Челябинской области от бешенства погибли дикая лиса и домашняя кошка
16.03.2023
В Челябинской области литр молока за год подорожал в среднем на десять рублей
16.03.2023
На ММК начинает работу межзаводская школа доменщиков
16.03.2023
В Челябинске покажут «Рассказы с Донбасса» сербской журналистки Даринки Петрович
16.03.2023
В Челябинске для маршрута №8 закупят 15 новых больших автобусов
В Челябинской области литр молока за год подорожал в среднем на десять рублей
14.12.2022
Молоко в Челябинской области за год подорожало на 11 рублей
01.07.2019
С 1 июля 2019 года молоко и молочная продукция должна продаваться по новым правилам
04.06.2019
Челябинска область в числе лидеров по электронной сертификации готовой молочной продукции
28.12.2018
Как молоко сделало коелгинцев «золотыми»
Магнитогорский «Металлург» вышел в полуфинал «Востока»
15.03.2023
В Челябинске до конца 2023 года построят пять детских садов
14.03.2023
Челябинский аэропорт закрыли из-за сильного снегопада
14.03.2023
Котова потребовала проверить все козырьки домов на наличие наледи и снега
13.03.2023
В Челябинске крыша остановки у «Космоса» просела под тяжестью снега
13.03.2023