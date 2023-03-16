В Челябинской области литр молока за год подорожал в среднем на десять рублей

В Челябинской области литр молока за прошедший год подорожал в среднем на десять рублей.

Так, в феврале 2022 года средняя цена напитка составляла по региону 59,98 рубля, а в последнем месяце зимы текущего года – 69,53 рубля за литр.

В Челябинске в феврале прошлого года литр молока стоил в среднем 62,45 рубля, в феврале этого средняя цена напитка поднялась до 69,52 рубля.

В Кыштыме – с 56,77 до 67,75 рубля; в Магнитогорске – с 55,58 до 67,04 рубля; в Миассе – с 61,42 до 72,44 рубля.

Как отмечает Челябинскстат, речь идет о цельном пастеризованном молоке 2,5-3,2% жирности.