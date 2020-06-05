В Челябинской области о предстоящих сокращениях предупредили 163 предприятия

В Челябинской области 163 предприятия заявили о предстоящих высвобождениях работников, в том числе на восьми предприятиях намечены массовые сокращения штата.

Соответствующие уведомления о намерениях поступили в главное управление по труду и занятости населения региона.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» в ведомстве, Управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области объявило о ликвидации и предполагаемом высвобождении в июне 2020 года 1105 сотрудников. Эта процедура проводится в рамках реформирования структуры по всей стране (судебные приставы будут приравнены к госслужащим особой категории, как в правоохранительных органах). Скорей всего, большая часть сотрудников будет переведена во вновь созданную службу.

Южно-Уральский государственный аграрный университет (Троицк) предупредил о сокращении 254 сотрудников, в том числе в июне - 113. Рефрижераторное вагонное депо «Троицк» - филиал АО «Рефсервис» объявило о высвобождении 61 сотрудника в июне 2020 года.

Челябэнергосбыт, которое находится в стадии ликвидации, в июле сократит еще 58 сотрудников. Челябинский областной радиотелевизионный передающий центр заявил о сокращении 59 человек в июне. ОП «Центральное» ООО «Главное управление жилищным фондом» в связи с ликвидацией увольняет 18 сотрудников.

Путевая машинная станция № 176 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиал ОАО «РЖД» планирует сократить в августе 66 сотрудников.

Всего, по данным мониторинга, заявлено о предстоящих массовых увольнениях 2 тысяч 313 работников 162 организаций в связи с ликвидацией организаций, либо сокращением численности или штата, в том числе в массовом порядке –1 тысяча 506 человек.

По состоянию на четвертое июня уровень регистрируемой безработицы в Челябинской области составляет 3,07%. На учете в центрах занятости населения состоит 61 тысяча 932 незанятых гражданина, в том числе 57 тысяч 502 человека официально зарегистрированы в качестве безработных.