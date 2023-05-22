В Челябинской области обновлен исторический минимум по безработице

В Челябинской области в очередной раз побит исторический минимум по безработице, сообщает Контрольно-счетная палата региона со ссылкой на результаты мониторинга.

Официальный уровень безработицы снизился до 0,66% (по состоянию на 19 мая). На первое мая он был равен 0,71%, на начало 2023 года – 0,76%, на первое мая 2022 года - 0,97%, на первое мая 2021 года -1,97%, на первое мая 2020 года - 2,02%.

По состоянию на 19 мая в центрах занятости зарегистрировано 11 тысяч 810 безработных граждан, на первое мая – 12 тысяч 650 человек, на начало 2023 года – 14 тысяч 102, на первое мая 2022 года – 17 тысяч 939 безработных, на первое мая 2021 года – 36 тысяч 479, на первое мая 2020 года – 37 тысяч 979 безработных.

Работодатели заявили в службу занятости о наличии 38 тысяч 161 вакансии, год назад на эту же дату предлагалось 30,8 тысячи свободных рабочих мест, два года назад - 35,9 тысячи, в мае 2020 года – 21,7 тысячи мест.

Коэффициент напряженности соотношение количества ищущих работу к количеству вакансий) продолжает снижаться: на 19 мая 2023 года – 0,36, на первое мая 2023 года равен 0,38, на аналогичную дату 2022 года - 0,67, 2021 года - 1,12, 2020 года - 2,12.

Эти показатели побили в очередной раз исторический минимум по безработице, констатируют в КСП региона

По мнению специалистов, на это повлияли рост промышленного производства (в результате решения задач по импортозамещению, а также выполнение существенно возросшего объёма гособоронзаказа), увеличение темпов строительства (при сокращении миграционного потока). Еще один фактор – рост количества самозанятых в регионе: с апреля 2022 года по март 2023 их число выросло с 88 тысяч до 143 тысяч человек.

Губернатор Алексей Текслер на встрече с профсоюзами отмечал минимальные значения уровня безработицы в Челябинской области, развитие импортозамещения, рост промышленного производства и заработных плат.

«Второй год Россия отвечает на новые вызовы. Это коснулось непосредственно и нашего региона. Ряд ключевых предприятий находится под санкциями. Но это дало серьезный толчок развитию импортозамещения, а во многих сферах и импортоопережения. Мы закончили первый квартал этого года с ростом промышленного производства 7,4% к первому кварталу прошлого года. Наблюдается серьезный рост заработных плат», - отметил глава региона.

Он также обратил внимание на работу по подготовке кадров на ранних сроках формирования подрастающего поколения

«Ситуация, в которой оказалась наша страна, требует мобилизации всех сил и ресурсов. Наш регион выполняет поставленные задачи по всем направлениям. На первый план выходят вопросы подготовки кадров, начиная со школьной скамьи и раньше. Впереди большая серьезная работа по повышению престижа педагогов, улучшению условий их труда», - подчеркнул губернатор.