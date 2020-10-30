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В Челябинской области откорректировали закон «О бюджетном процессе»

Экономика
Сегодня, 13:06
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Автор: 
Любовь Юрина

Депутаты Законодательного собрания одобрили изменения в региональный закон «О бюджетном процессе в Челябинской области».

Соответствующее решение принято на втором заседании регионального парламента седьмого созыва.

«Законопроект об изменениях в действующий закон «О бюджетном процессе в Челябинской области» разработан с целью приведения его в соответствии с федеральным законодательство - с принятыми в июле 2020 года изменениями Бюджетного кодекса РФ», - пояснил первый заместитель председателя Законодательного собрания области, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Лазарев.

Предложенными поправками за правительством области закреплены ряд дополнительных бюджетных полномочий: принимать порядки предоставления областным бюджетным автономным учреждениям и иным юридическим лицам субсидии на оказание государственных услуг в социальной сфере, определять случаи и принимать решения о возможности заключения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий на иные цели бюджетным и автономным учреждениям, а также грантов из областного бюджета на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

Правительство также наделено правом принимать решения о разработке проекта плана восстановления платежеспособности муниципального образования, а также утверждать порядок заключения соглашения о мерах по восстановлению платежеспособности между министерством финансов области и главой муниципального образования, его форму и перечень обязательств муниципалитета.

Кроме того, законопроектом дополняются основания для корректировки сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в закон об областном бюджете. «Это может относится к случаям организации централизованных закупок для обеспечения государственных нужд», - пояснил Александр Лазарев.

По мнению депутатов, эта норма достаточно своевременная и ее введение позволит повысить оперативность в принятии важнейших решений.

Кроме того, вводится норма, согласно которой бюджетная смета областного казенного учреждения, являющегося органом государственной власти области, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных средств, может утверждаться не только руководителем этого органа, но и  иным лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством РФ порядке от имени этого органа.

Депутат Василий Швецов поинтересовался, в каких случаях предполагается централизация закупок, о каких товарах, работах и услугах идет речь, и в каких объемах могут быть изменения. И.о. министра финансов Антон Прыгунов объяснил, с точки зрения централизации проведения закупок предусматривается возможность, что в ряде случаев закупки будет осуществлять некий уполномоченный орган. «Таких примеров пока нет, но такая норма есть в федеральном законодательстве, и мы ее дублируем», - уточнил Антон Прыгунов. Смысла ограничивать по объему нет, так как все закупки утверждены бюджетной росписью.

«Надо будет закон, в случае его принятия, обсудить с руководителями исполнительных органов власти и обсудить их конкретные обязанности», - высказал предложение председатель Законодательного собрания Владимир Мякуш.

Законопроект был принят в первом и в третьем чтениях, минуя процедуру второго чтения.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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