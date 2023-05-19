Рашников и Мякуш награждены медалью «За вклад в развитие Челябинской области»

Председатель Совета директоров ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) Виктор Рашников и советник губернатора Челябинской области Владимир Мякуш отмечены наградами за вклад в развитие региона.

Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер. Документы размещены на официальном интернет портале правовой информации.

Виктор Рашников и Владимир Мякуш награждены медалью «За вклад в развитие Челябинской области».

Виктор Филиппович Рашников отмечен за «за заслуги в экономической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность и признательность», говорится в постановлении.

Советник губернатора и бывший председатель Законодательного собрания области Владимир Викторович Мякуш награжден «за заслуги в государственной, политической и общественной деятельности, получившей широкую общественную известность и признательность», отмечается в документе.