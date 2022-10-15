Сформирована комиссия по отбору кандидатов на главу Коркинского муниципального округа

Сформирована комиссия для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы нового муниципалитета Челябинской области – Коркинского муниципального округа. Своих представителей назначили губернатор и окружное Собрание депутатов.

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение о назначении своих представителей в комиссию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В состав конкурсной комиссии от исполнительной власти региона войдут заместитель председателя Законодательного собрания региона Анатолий Еремин, экс-спикер, советник губернатора Владимир Мякуш, вице-губернатор Сергей Сушков.

От Собрания Коркинского муниципального округа в конкурсную комиссию вошли депутаты Владимир Винокуров, Валерий Кальянов и Николай Швец.

Заявление на участие в конкурсе и соответствующие документы принимаются от претендентов на пост главы с третьего по 17 октября.

На 25 октября депутаты назначили публичные слушания по проекту Устава Коркинского муниципального округа — основного нормативного правового акта нового муниципалитета, сообщили в администрации Коркинского района.

Конкурс состоится 22 ноября. После избрания главы Коркинского муниципального округа будут прекращены полномочия глав Коркинского, Розинского и Первомайского поселений.

Напомним, процедура преобразования Коркинского муниципального района в Коркинский муниципальный округ путем объединения трех муниципальных образований (Коркино, Роза и Первомайский) была запущена еще в августе 2019 года. В марте депутаты Законодательного собрания области одобрили реорганизацию.

Региональный закон «О статусе и границах Коркинского муниципального округа Челябинской области» вступил в силу 19 апреля 2022 года. Губернатор Алексей Текслер согласовал административно-территориальные преобразования в Коркинском районе.

В июне депутаты Законодательного собрания утвердили порядок осуществления в 2022 году государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Коркинского муниципального района и городских поселений в составе района – Коркино, Роза и Первомайский. 11 сентября2022 года жители Коркино, поселков Роза и Первомайский избрали депутатов первого Совета депутатов Коркинского муниципального округа.