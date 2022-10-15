15.10.2022
В субботу в Челябинск доставят ковчег с частицей мощей блаженной старицы Матроны
14.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
14.10.2022
В Тракторозаводском районе Челябинска появился новый благоустроенный уголок
14.10.2022
Обязанности первого замминистра сельского хозяйства Челябинской области возложили на Литвинова
14.10.2022
К чуриловцам вернулась вода
14.10.2022
Волонтеры и сотрудники ЮУГМУ учат госавтоинспекторов оказывать первую помощь
Сформирована комиссия по отбору кандидатов на главу Коркинского муниципального округа
27.06.2022
Депутаты ЗСО утвердили порядок осуществления полномочий органами власти Коркинского округа
23.04.2022
Текслер согласовал административно-территориальные преобразования в Коркинском районе
31.03.2022
Утверждены новые границы Коркинского и Копейского округов, Еткульского и Сосновского района
31.03.2022
Коркинский район получил «добро» на объединение Коркино, Розы и Первомайского
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022
Текслер распорядился отменить аукционы по закупке коньяка и вина за бюджетные средства
11.10.2022
Для Украины настал Судный день
10.10.2022