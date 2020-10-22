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В Челябинской области расширяют транспортную льготу для реабилитированных

Экономика
Сегодня, 12:47
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области расширяют транспортную льготу для граждан, относящихся к категории реабилитированных лиц. Они смогут воспользоваться правом на возмещение стоимости проезда на любом виде междугородного транспорта.

Соответствующий законопроект рассмотрели сегодня, 22 октября, депутаты Законодательного собрания области по социальной политике.

Законопроект, направленный на совершенствование системы поддержки реабилитированных лиц, внесен губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

В действующей редакцией закона Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий» существует ограничительная мера по проезду реабилитированных граждан. Предусмотрено возмещение расходов по 100-процентной оплате проезда в обе стороны реабилитированным лицам только железнодорожным транспортом. Воспользоваться этой льготой можно один раз в год. Если в районах нет железнодорожного сообщения, то предоставляется возможность получить компенсацию в размере 50-ти процентов на проезд водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом.

Предлагается снять эти ограничения и предоставить возможность реабилитированным получать компенсацию на проезд любым видом транспорта.

Сегодня депутаты комитета по социальной политике рассмотрели законопроект, который предусматривает соответствующие поправки в действующую редакцию.

Изменения устанавливают право реабилитированных лиц на возмещение стоимости проезда на любом виде междугородного транспорта по выбору гражданина: на железнодорожном, водном, воздушном или автомобильном.

Сохраняются лишь ограничения, связанные с проездом реабилитированных лиц на междугородном транспорте повышенной комфортности: в спальных вагонах с двухместным купе и вагонов повышенной комфортности, в салонах бизнес - класса всех типов самолетов.

В Челябинской области полномочия по поддержке реабилитированных лиц региональным законом переданы органам местного самоуправления, поэтому депутаты рассмотрели и законопроект о внесении изменений закон о наделении.

Председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков отметил, в течение 2019 года 858 человек из категории реабилитированных лиц воспользовались правом на возмещение расходов на проезд в междугороднем транспорте. В 2020 году на указанные цели в областном бюджете предусмотрены средства в размере 7,1 миллиона рублей.

Сергей Буяков поинтересовался у министра социальных отношений Ирины Буториной, увеличены ассигнования на эти цели. Глава минсоца ответила, что сумма остается неизменной.

Комитет по социальной политике одобрил представленный законопроект и рекомендовал Законодательному Собранию принять его в первом и третьем чтениях, мину процедуру второго чтения.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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