В Челябинской области Сбербанк профинансирует новые проекты ГК «Трест Магнитострой»

При участии Сбера ГК «Трест Магнитострой» продолжит застраивать поселок Молодежный в Магнитогорске и микрорайон «Академ Riverside» в Челябинске. Соглашение о партнерстве подписали в ходе выставки «Иннопром-2022» заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и исполнительный директор ГК «Трест Магнитострой» Андрей Шишкин.

На площади более 23 гектаров появится 200 домов разного типа и класса в Магнитогорске в поселке "Молодёжный" . Сбер уже участвует в реализации проекта с февраля 2021 года. Профинансировано за это время строительство пяти многоквартирных жилых домов на общую сумму свыше 500 млн рублей. Новое соглашение предусматривает предоставление кредитных средств объемом более 250 млн рублей на строительство еще двух домов.

Также Сбербанк профинансирует новое строительство в крупном жилом районе Челябинска "Академ Riverside". Ранее с участием Сбера ГК "Магнитострой" построила здесь два дома, а в рамках соглашения будет возведен ещё один многоквартирный дом. Для этого Сбер предоставит кредит на сумму более 1 млрд рублей.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Мы готовы сотрудничать не только по направлению финансирования и других банковских сервисов, но и в области цифровой трансформации бизнеса. Например, при содействии Сбера ГК "Магнитострой" планирует внедрить систему 1С, адаптированную под нужды крупного строительного холдинга».

Андрей Шишкин, исполнительный директор ГК «Трест Магнитострой»:

«ГК «Магнитострой» входит в список крупнейших застройщиков региона – компания строит социальные объекты и качественное, комфортное жилье в Челябинске, Магнитогорске, Копейске и Нижнем Тагиле. С банком мы уже реализовали ряд проектов и намерены продолжить сотрудничество по ряду новых направлений»

*ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

В 2020 году Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбера сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбера — www.sber.ru.