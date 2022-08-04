В Челябинской области снижаются цены на социально значимые продукты

Цены на большинство социально значимых продуктов в Челябинской области снизились за две недели. Анализ информации по ценам, проведенном министерством сельского хозяйства региона, представляет Контрольно-счетная палата.

Так, если верить официальной статистике, анализ информации Министерства сельского хозяйства Челябинской области (из торговых сетей Пятёрочка, Магнит, Спар, Ашан) показал, что наибольшее снижение цен за две недели наблюдается по следующим продуктам питания:

- картофель -14,79% (-8,90 руб.);

- капуста белокочанная свежая - -14,64% (-5,09 руб.);

- яйцо куриное - 9,58% (-6,24 руб.).

Незначительное отклонение в сторону повышения зафиксировано по муке пшеничной, маслу подсолнечному и курам.

Отметим, что из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов десяти позиций показали снижение цен, а четыре позиции немного выросли за последние две недели.

КСП продолжит мониторить цены на социально значимые продукты.