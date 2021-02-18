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Внедренный на ММК передовой опыт принес многомиллионный экономический эффект

Внедренный на ПАО «ММК» (Челябинская область) передовой опыт принес экономический эффект почти на миллиард рублей.

В 2020-м году на предприятии был проведен традиционный общественный смотр внедрения в производство передового научно-технического, производственного и экономического опыта. Благодаря работе референтов и технических информаторов на комбинате были внедрены сотни технических новшеств с ожидаемым экономическим эффектом около миллиарда рублей, сообщает пресс-служба ПАО «ММК».

Данные смотры-конкурсы на ММК проводятся ежегодно. Они организуются с целью систематического изучения специалистами источников научно-технической информации, отбора из них новейших достижений науки и техники, передового опыта других предприятий и организаций с дальнейшим внедрением этих новшеств в производство.

В 2020-м году производственными структурными подразделениями ММК решено семь проблемных тем, в стадии решения и технической проработки находятся 55 тем, остальные перенесены на более поздний срок.

По результатам совместной деятельности работников производственных структурных подразделений ПАО «ММК», группы по развитию научно-технического центра и работников научно-технической библиотеки (НТБ) комбината технические информаторы изучили и передали референтам более трех тысяч источников информации. Референты изучили почти четыре тысячи источников.

Рекомендовано к внедрению 548 мероприятий. Внедрено в производство 319 новшеств с ожидаемым экономическим эффектом 964,3 миллиона рублей.

С целью заимствования передового опыта, а также участия в работе конгрессов, конференций, выставок в 2020-м году были организованы 14 командировок с участием 21 специалиста компании. По их итогам были заимствованы для внедрения в производство 18 мероприятий, из которых семь - направлены на решение проблемных тем.

По итогам общественного смотра лучшей референтской группой ПАО «ММК» по первой группе цехов в 2020-м году, как и годом ранее, стала референтская группа доменного цеха, референты которой заимствовали из источников НТИ и внедрили в производство четыре мероприятия с ожидаемым экономическим эффектом более 141 миллиона рублей.

Вторые места заняли референтские группы Рудника и цеха РОФ горно-обогатительного производства (ожидаемый экономический эффект 0 76 и 72,9 миллиона рублей соответственно).

Третьи места присуждены референтским группам листопрокатных цехов № 4, 5 и 11.

По второй группе цехов лучшей вновь была признана референтская группа кислородного цеха, референты которой заимствовали из источников НТИ и внедрили в производство 18 мероприятий с ожидаемым экономическим эффектом около 239 миллионов рублей.

Второе место присуждено референтским группам ТЭЦ (шесть новшеств с экономическим эффектом 108,9 миллиона рублей) и Центральной электротехнической лаборатории (20 мероприятий с ожидаемым экономическим эффектом 65 миллионов рублей).

Третьи места заняли референтские группы ЦЭС, цеха водоснабжения и управления логистики.

Активные участники общественного смотра внедрения в производство передового научно-технического, производственного и экономического опыта премированы.

Звание «Лучший референт ПАО «ММК» присвоено 14 руководителям подразделений, 15 работников получили звание «Лучший технический информатор ПАО «ММК».