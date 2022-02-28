ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, первого марта, в Челябинской области смягчают ряд мер по борьбе с распространением ко
Коронавирус
Коронавирус
28.02.2022

В Челябинской области частично отменили обязательные QR-коды и удаленку для сотрудников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области четыре амбулаторных центра по приёму пациентов с подозрением на коронавирус
28.02.2022

В Челябинской области четыре ковидных амбулаторных центра возвращаются к плановой работе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Впервые редкие дети в фонде «Мы рядом!» появились в 2014 году, тогда это были малоизвестные дети-
День редких заболеваний
День редких заболеваний
28.02.2022

День редких заболеваний

проект #РедкиеДети
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова попросила обратить внимание на канализационные люки, а точнее на
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ЖКХ
28.02.2022

В Челябинске вновь возникла проблема с канализационными люками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Паводок
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28.02.2022

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28.02.2022

Анонсы событий и мероприятий на первое марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

Магнитогорца, разбившего стекло в трамвае, отправили в колонию строго режима
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

США разжигают ненависть между Россией и Украиной через Ютуб
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.02.2022

Полиция наказала челябинцев, которые паркуются на местах для инвалидов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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28.02.2022

Челябинцы жалуются на сосульки и снег на крышах домов
ВТБ
Экономика
28.02.2022 17:02

ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам

ВТБ заявляет, что по всем ранее выданным кредитам все условия, в том числе - процентные ставки, сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами. Это требование законодательства, которое распространяется на все банки нашей страны.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), ВТБ продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все отделения и устройства самообслуживания работают без ограничений.

Все вклады и накопительные счета также доступны в полном объеме, банк предлагает для своих клиентов максимальную доходность по ним.

Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и с помощью дистанционных сервисов.

Все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов выполняются в полном объеме.

ВТБ
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Во вторник, первого марта, в Челябинской области смягчают ряд мер по борьбе с распространением ко
Коронавирус
Коронавирус
28.02.2022

В Челябинской области частично отменили обязательные QR-коды и удаленку для сотрудников
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области четыре амбулаторных центра по приёму пациентов с подозрением на коронавирус
28.02.2022

В Челябинской области четыре ковидных амбулаторных центра возвращаются к плановой работе
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Впервые редкие дети в фонде «Мы рядом!» появились в 2014 году, тогда это были малоизвестные дети-
День редких заболеваний
День редких заболеваний
28.02.2022

День редких заболеваний

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Глава Челябинска Наталья Котова попросила обратить внимание на канализационные люки, а точнее на
ЖКХ
ЖКХ
28.02.2022

В Челябинске вновь возникла проблема с канализационными люками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Челябинцев предупреждают об опасности выхода на тонкий лед. На водоемах появились промоины и учас
Паводок
Паводок
28.02.2022

Челябинцев просят не выходить на лед
ВТБ
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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17.02.2022

ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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16.02.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Депутат челябинской гордумы Виталий Паутов опроверг информацию о его задержании сотрудниками ФСБ.
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Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля

25.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Цены на молочную продукцию выросли, но на школьниках Магнитогорска (Челябинская область) это не о
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В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко

24.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбасс
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Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе

24.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В День защитника Отечества, 23 февраля, в Челябинской области почтили память погибших воинов, отд
Общество

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23.02.2022
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер еще раз заявил о готовности региона принять беженц
Общество

Алексей Текслер дал поручения по приему беженцев из ДНР и ЛНР в Челябинской области

22.02.2022
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
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Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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28.02.2022 17:57

Анонсы событий и мероприятий на первое марта

28.02.2022 17:39

В Челябинской области частично отменили обязательные QR-коды и удаленку для сотрудников

28.02.2022 17:12

Магнитогорца, разбившего стекло в трамвае, отправили в колонию строго режима

28.02.2022 17:10

США разжигают ненависть между Россией и Украиной через Ютуб

28.02.2022 17:02

ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам

28.02.2022 16:58

В Челябинской области четыре ковидных амбулаторных центра возвращаются к плановой работе

28.02.2022 16:57

Полиция наказала челябинцев, которые паркуются на местах для инвалидов

28.02.2022 16:41

Челябинцы жалуются на сосульки и снег на крышах домов

28.02.2022 16:38

проект #РедкиеДети

28.02.2022 16:29

В Челябинске вновь возникла проблема с канализационными люками

28.02.2022 16:04

Челябинцев просят не выходить на лед

28.02.2022 16:00

Интерес россиян и иностранных граждан к Челябинской области растет

28.02.2022 16:00

В Челябинской области на треть сократилось число школ на карантине по ОРВИ

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28.02.2022 15:07

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28.02.2022 15:05

Информация о проходящих в Китае митингах в поддержку Украины является фейковой

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Жаркая игра на льду: воспитанники детских домов сразились в хоккейном матче

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28.02.2022 14:32

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28.02.2022 14:29

Великобритания вслед за Евросоюзом объявила о заморозке активов Центробанка

28.02.2022 13:56

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28.02.2022 13:49

В Челябинске активизировалась работа по отлову бездомных собак

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25.02.2022 18:08

Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением

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