28.02.2022
Анонсы событий и мероприятий на первое марта
28.02.2022
Магнитогорца, разбившего стекло в трамвае, отправили в колонию строго режима
28.02.2022
США разжигают ненависть между Россией и Украиной через Ютуб
28.02.2022
ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам
28.02.2022
Полиция наказала челябинцев, которые паркуются на местах для инвалидов
28.02.2022
Челябинцы жалуются на сосульки и снег на крышах домов
ВТБ не будет менять условия по ранее выданным кредитам
25.02.2022
Сбер, ВТБ, Альфа-Банк и «Открытие» выступили с совместным заявлением
21.02.2022
Кредитный портфель ВТБ на Южном Урале превысил 150 миллиардов рублей
17.02.2022
ВТБ выступает за удаленную сдачу биометрии для получения ипотеки онлайн
16.02.2022
ВТБ увеличил объем активов состоятельных клиентов на 20%
Наталья Котова озабочена задержками строительства двух детских садов
28.02.2022
Виталий Паутов: В СК меня вызвали как свидетеля
25.02.2022
В Магнитогорске депутаты увеличили детям денежную норму на молоко
24.02.2022
Президент России объявил о начале военной операции в Донбассе
24.02.2022
В Челябинской области почтили память погибших воинов
23.02.2022