ВТБ выдал на Южном Урале три миллиарда рублей по ипотеке с господдержкой

ВТБ за время работы по программе ипотеки с господдержкой выдал жителям Челябинской и Курганской областей около 1,7 тысячи кредитов на сумму порядка трех миллиардов рублей. Ставка по программе в ВТБ составляет от 5,6% годовых.

В целом по стране за все время действия программы ВТБ выдал более 91 тысячи кредитов на 300 миллиардов рублей. С начала текущего года заемщики оформили свыше 27 тысяч сделок почти на 100 миллиардов рублей.

Регионами-лидерами в рамках программы за все время работы по ней стали Москва и область (объем выдач превышает 135 миллиардов рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (более 38 миллиардов), Республика Татарстан (свыше 10,4 миллиарда рублей), Новосибирская область (более 10,3 млрд) и Краснодарский край (свыше 10 миллиардов). Размер среднего ипотечного кредита составляет около 3,3 миллиона рублей, первоначального взноса – порядка 33%.

«Ипотека с господдержкой сохраняет свою востребованность у населения, особенно в связи с повышением ставок по стандартным программам отдельных банков. Наши клиенты оформляют по ней каждый третий кредит, а с середины мая могут сделать это по сниженной ставке – от 5,6%, - комментирует Евгений Дячкин, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса, вице-президент ВТБ. - По нашим прогнозам, российские банки за первое полугодие этого года выдадут более 1,6 триллиона рублей по льготной программе, что станет одним из ключевых факторов роста рынка по сравнению с прошлым годом. Дальнейшая динамика ипотечных продаж и уровень ставок будут зависеть от формата госпрограммы после первого июля. Объективно можно предположить, что сейчас – оптимальный момент для оформления жилищного кредита в этом году».

ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой ранее в мае. Для клиентов с первоначальным взносом от 20% ставка снижается и составляет 5,6% годовых при выборе сервиса «Экспресс-проект» (планировочное решение для ремонта и обустройства) или при сумме кредита от восьми миллионов рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и области (пять миллионов в других регионах) и 5,7% для остальных случаев. Для заемщиков с меньшим первоначальным взносом ставка 5,8 и 5,9% соответственно.

Программа «Ипотека с господдержкой» в ВТБ предполагает размер первоначального взноса от 15% от стоимости приобретаемого объекта. Оформить кредит могут клиенты банка, покупающие квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, составляет 12 миллионов рублей для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и шесть млн рублей – для остальных регионов страны. Максимальный срок кредита – до 30 лет.