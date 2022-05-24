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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В этом году граждане стали чаще покидать Челябинскую область ради Казахстана и Украины, о чем сви
24.05.2022

Из Челябинской области увеличилась миграция в Казахстан и Украину
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24.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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24.05.2022 13:14

ВТБ запускает в интернет-банке оплату счетов по QR-кодам

ВТБ первым на рынке внедрил возможность оплаты услуг по QR-кодам в web-версии ВТБ Онлайн. Функционал доступен пользователям смартфонов на iOS и Android при входе в интернет-банк с мобильного браузера. Ранее такая возможность оплаты была доступна клиентам только в мобильном приложении ВТБ Онлайн.

Как сообщает пресс-служба ВТБ (ПАО), реализация функционала в web-версии ВТБ Онлайн стала новым шагом в развитии сервиса платежей по QR-коду. У клиентов появляется еще один удобный вариант оплаты – теперь они смогут заплатить за услуги с помощью QR-кода, не используя мобильное приложение банка. Функционал доступен на смартфонах с iOS через браузер Safari (начиная с 11 версии), и смартфонов с Android через браузер Chrome (с 57 версии и новее). Позже сервис начнет работать на планшетах, ноутбуках и стационарных ПК.

«За последние два месяца аудитория интернет-банка ВТБ Онлайн существенно выросла. На сегодняшний день это почти три миллиона активных пользователей, многие из которых привыкли пользоваться мобильным приложением, поэтому во всех версиях ВТБ Онлайн и на всех устройствах мы стремимся сделать максимально схожий функционал. Одной из наиболее востребованных услуг является оплата платежей по QR-коду, поэтому мы постарались оперативно внедрить этот функционал для наших пользователей. Это сделает интернет-банк ВТБ ещё удобнее для повседневной работы», - комментирует Денис Вальвачев, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента по работе с массовым сегментом.

Для реализации функционала использовано открытое программное обеспечение, которое снижает вероятность возможных блокировок, ограничения работы или отключения сервиса. На устройствах, не поддерживающих распознавание кода камерой (ноутбуки и

Для оплаты по QR-коду пользователю нужно зайти в ВТБ Онлайн через мобильный браузер и выбрать в интерфейсе соответствующую иконку, после чего для считывания кода активируется камера устройства. Система сама распознает всю необходимую информацию для оплаты и автоматически заполнит платежное поручение, которое клиенту нужно будет проверить и подтвердить перечисление средств получателю.

«Оплата услуг по QR-коду – востребованный сервис у пользователей ВТБ Онлайн. Около 90% таких платежей проходит за ЖКХ: ВТБ не взимает комиссию за них, кроме того, клиентам удобнее считывать код с квитанции смартфоном и быстро оплачивать услугу. За прошлый год количество платежей по QR-коду за ЖКХ выросло в 5 раз. В этом году рост продолжается, в том числе за счет добавления удобного функционала оплаты на все площадки ВТБ Онлайн», – добавил Денис Вальвачев.

ВТБ
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24.05.2022

Из Челябинской области увеличилась миграция в Казахстан и Украину
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В селе Травники Чебаркульского района Челябинской области в эту субботу, 28 мая, состоится XVI Об
24.05.2022

В селе Травники разгуляется казачий фестиваль

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Партия Владимира Зеленского, «Слуга народа», предлагает разрешить командирам ВСУ убивать своих со
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
24.05.2022

«Слуги» Зеленского хотят разрешить командирам ВСУ расстреливать своих солдат
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Подростки Челябинской области (от 14 до 18 лет) смогут во время летних каникул подработать. Для н
24.05.2022

Где и как подростки Челябинской области смогут подработать летом
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Из Челябинской области увеличилась миграция в Казахстан и Украину

24.05.2022 11:45

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24.05.2022 11:41

В Челябинске юные гимнасты поборются за «Кубок Урала»

24.05.2022 11:13

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В ЛНР задержали украинскую шпионку

21.05.2022 13:59

В освобожденном от ВСУ и нацбатальонов Рубежном потихоньку налаживается жизнь

21.05.2022 12:43

Малыш, с прибытием! К косолапым сестрам Шкоде и Забаве приехал завидный жених

21.05.2022 12:15

В Миассе один пациент проглотил золотые украшения другого

21.05.2022 10:37

В воскресенье автобусы на северо-западе Челябинска будут ходить по-другому

20.05.2022 22:57

В Челябинске стартовал детский театральный фестиваль «Сцена»

20.05.2022 20:41

Гастроли МХАТ им М. Горького в Челябинске пройдут под именем Михаила Булгакова

20.05.2022 18:50

В выходные в Челябинской области – ночные заморозки и дожди, местами со снегом

20.05.2022 18:40

Анонсы событий и мероприятий на 21 и 22 мая

20.05.2022 18:03

«Вагон здоровья» курсировал сегодня по железной дороге между Челябинском и Миассом

20.05.2022 17:20

ВТБ увеличил лимит льготной ипотеки в Челябинской области до 15 миллионов рублей

20.05.2022 17:10

Челябинская область остаётся во власти циклонов – дожди со снегом и похолодание

20.05.2022 17:04

В Челябинске закроют движение трамваев по улице Кирова и на Медгородок

20.05.2022 16:58

Родным троих магнитогорцев передали ордена Мужества их погибших в борьбе с нацизмом сыновей

20.05.2022 16:48

Школьники из двух территорий представят Южный Урал на «Президентских состязаниях»

20.05.2022 16:47

Чиновник из «Фонда содействия инновациям» останется под стражей

20.05.2022 16:28

Скоков наградил отличившихся сотрудников ГИБДД Челябинска

20.05.2022 16:26

В Челябинской области расширен перечень случаев заключения госконтракта в упрощенном порядке

20.05.2022 16:25

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

20.05.2022 16:07

Нейрохирурги ЧОКБ получили чудо-помощника в проведении операций

20.05.2022 15:21

В Челябинске в самом разгаре благоустройство пешеходной зоны на улице Свободы

20.05.2022 15:19

На озере Мыркай утонул мужчина