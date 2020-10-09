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ЮУТПП выступила с предложением упростить правила экспертизы промышленной продукции

Экономика
Сегодня, 14:42
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Южно-Уральская торгово-промышленная палата с учетом мнения региональных производителей предложила законодателям установить более четкие и простые правила проведения экспертизы промышленной продукции для подтверждения ее производства на территории России.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУТПП, на основании актов экспертизы и сертификатов происхождения, выдаваемых Торгово-промышленной палатой производитель промышленной продукции может получить в министерстве промышленности и торговли заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории России, что позволяет включить ее в соответствующий реестр для участия в государственных и муниципальных закупках. При проведении такой экспертизы торгово-промышленные палаты действуют строго в соответствии с установленными нормативно- правовыми актами, но производители сталкиваются с определенными трудностями при подтверждении производства своей продукции на территории России. Так, включение продукции автомобилестроения в реестр отечественной промышленной продукции не освобождает производителей спецтехники, изготавливаемой на базе данной продукции от сбора дополнительных документов (конструкторская и технологическая документация изготовителя базовых автомобилей). Это происходит из-за того, что к продукции применяются различные критерии оценки.

По мнению генерального директора АО «АЗ «Урал» Павла Яковлева, совместными усилиями торгово-промышленных палат и объединений отечественных производителей необходимо добиваться проведения изменений действующих нормативно-правовых документов, чтобы установить четкие и простые правила по проведению экспертизы. Вся промышленная продукция должна проходить только одну экспертизу, которая бы позволяла и получать субсидии, и  участвовать в государственных и муниципальных закупках, и заниматься внешнеэкономической деятельностью. По результатам экспертизы производитель должен получать один документ – акт экспертизы или сертификат СТ-1, данные по которому размещаются на соответствующем ресурсе на весь срок действия.

Начальник управления по сертификации продукции и услуг ЮУТПП Елена Дегтярева отметила, что эти проблемы весьма  актуальны для бизнеса. У производителей промышленной продукции есть реальный шанс повлиять на ситуацию – сегодня многие требования разрабатываются при их непосредственном участии, включая внедрение балльной системы. Но единый документ о происхождении продукции сразу для нескольких целей скорее всего не появится. Дело в том, что при экспорте товаров их происхождение определяется в соответствие с решениями и соглашениями правительства России или стран Евразийского экономического союза с другими странами. А требования, предъявляемые к продукции, произведенной на территории РФ в рамках подтверждения производства промышленной продукции, –только правительством России, и они существенно отличаются. Что касается упрощения работы по подготовке документов для экспертизы, то с января 2021 года будет введен электронный документооборот. Для этого производителям необходимо будет получить электронные подписи. Помощь в их получении может оказать Южно-Уральская ТПП. Это сократит трудозатраты на распечатку бумажных вариантов документов и доставку их в уполномоченные ТПП. В ближайшее время президент Южно-Уральской ТПП, член совета и правления ТПП РФ Федор Дегтярев намерен озвучить проблемы, поднятые местными предпринимателями, в Торгово-промышленной палате России.

 

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