За путешествия по Южному Уралу вернут 20% затрат

Стартовал пятый этап программы «туристического кэшбека», запущенной Ростуризмом. Можно будет вернуть 20% затрат на путешествие по Южному Уралу.

Как сообщает АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области», продажи туров с кешбэком стартовали 18 января и продлятся до 12 апреля.

Вернуться из путешествия или отдыха в санатории можно будет до 30 апреля включительно, а из круиза - до первого июня.

Обязательное условие – поездка должна быть оплачена онлайн картой «МИР». На эту же карту в течение пяти дней вернется 20% от стоимости тура, максимальная величина кэшбека – 20 тысяч рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

На сайте мирпутешествий.рф уже сейчас можно забронировать места на брендовый маршрут Челябинской области (его продают четыре туроператора по фиксированной стоимости 16 тысяч 950 рублей при двухместном размещении), а также на лечение в санаториях «Урал», «Увильды», «Карагайский бор», «Жемчужина Урала» и других, активные туры на горнолыжные комплексы «Евразия», «Аджигардак», «Райдер», походы на Иремель из села Тюлюк и многое другое.

Кроме того, турист может составить самостоятельную программу путешествия и забронировать места проживания – сейчас на сайте размещены предложения 39 гостиниц и отелей Челябинской области.

«В этот раз мы, кроме брендового маршрута, подали наш новый 4-дневный тур «Обнимая снежностью», - рассказала генеральный менеджер турбюро «Спутник» Елена Колесникова. – В начале января по нему проехала первая группа туристов, и отзывы были самые теплые. Нашим гостям из крупных городов очень не хватает настоящей зимней сказки – с пушистыми сугробами, с белоснежными елочками, с мокрыми варежками и румяными щеками. А у нас на Урале всё это есть».