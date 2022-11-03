Заключенные будут делать флагштоки и маскировочные сети для участников СВО

Главное управление федеральной службы исполнения наказаний Челябинской области заключило два государственных контракта на поставку флагштоков и сетей маскировочных. Это произошло в рамках рабочего визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в женскую исправительную колонию №5.

Также заключенные, отбывающие срок в южноуральских колониях, сделают раскладные кровати для мобилизованных, сошьют обмундирование и спальные мешки.

В день визита в цехе колонии можно было увидеть, как скрупулёзно, сантиметр за сантиметром осужденная по «наркотической» статье Юлия выкраивает будущее обмундирование для южноуральских мобилизованных.

«Я бригадир в цехе. Здесь у нас 20 девчонок трудятся. Количество заказов увеличилось. Конечно, сейчас чувствуешь особую ответственность», - говорит Юлия.

Рядом с бригадиром цеха раскройки трудится заключенная Мария. Ее отец - майор в отставке. Тоже переживает за результат своего труда.

«Немного пришлось перестроиться на выпуск новой продукции. Это было несложно. Но мы же знаем, для кого это все делаем. У всех есть мужья, дети. У меня отец хотел пойти добровольцем на фронт, но его не взяли из-за возраста. Отсюда мы хоть так можем помочь тем, кто сейчас на передовой», - говорит Мария.

Общая площадь производственных объектов колонии составляет около четырех тысяч квадратных метров. Цеха оснащены современным специализированным швейным оборудованием. Работает на нем квалифицированный персонал.

У женской колонии №5 есть большой опыт пошива форменной одежды для федеральной таможенной службы, противопожарной службы, МЧС России, а также спецодежды и рабочей одежды, палаток, тентов, чехлов, постельного белья, головных уборов. Сейчас здесь перешли на пошив костюмов «Святогор». Гособоронзаказ составляет тысячи штук.

«В комплект входят брюки и куртка. Они более утепленные и легкие. На этой форме много карманов, на локтях специальные накладки, которые защищают от ударов. Штаны тоже видоизменены. У них по бокам молнии. Это сделано для того, чтобы можно было снимать быстрее. Это очень важно при ранениях», - рассказала начальник производства ИК-5 Гульнара Сафарова.

Сейчас в Челябинской области на нужды мобилизационного задания работают 23 предприятия, в их числе и ГУФСИН.

«Ряд оборонных предприятий в разы увеличили заказы, это необходимая помощь для нужд армии. Часть необходимых объемов работ уже выполнена. Это военная амуниция, белье, спальные мешки. Сейчас мы договорились о поставках из предприятий ГУФСИН раскладных кроватей. Это очень востребовано в полевых условиях. Мы получили заявки по маскировочным сетям, подписали соглашение. И увидели мобильные кровати для полевых лагерей и их тоже включим их в контракт на поставку», - отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

﻿﻿﻿﻿﻿﻿Начальник отдела трудовой адаптации ГУФСИН Челябинской области Денис Анисимов добавил, что кровати для военнослужащих в южноуральской колонии начали производить еще шесть лет назад.

«Кровати очень легкие, мобильные, прочные. Они очень быстро раскладываются и упаковываются. Получается, как вещевой мешок. Весит такая кровать порядка восьми килограммов», - сказал Денис Анисимов.

Во время визита губернатора в колонию №5 были подписаны два государственных контракта на поставку флагштоков и сетей маскировочных.

Добавим, в рамках уже действующих договоров исправительные колонии региона для нужд СВО обеспечивают поставку матрацев, подушек, одеял, кроватей металлических, комплектов полевой складной мебели, постельного белья, полотенец, комплектов посуды из нержавеющей стали. Кроме того, исполняют контракты на поставку форменного обмундирования, обуви, вещевого имущества и постельных принадлежностей, коммунально-бытового и банно-прачечного оборудования, армейской мебели и продуктов питания.

Помимо этого, в рамках обеспечения мобилизованных граждан заключены госконтракты с министерством общественной безопасности Челябинской области на поставку нательного белья, шапок, носков, перчаток и спальных мешков.

Также между различными сторонними коммерческими организациями и исправительными учреждениями ГУФСИН области заключены договоры на оказание услуг по изготовлению предметов вещевого имущества в том числе: всесезонные комплекты полевого обмундирования, костюмы кинологов, рюкзаки вещевые для военнослужащих, сумки для личных вещей, подсумки под медикаменты, спальные мешки, а также бронежилеты.

Производственные мощности исправительных учреждений ГУФСИН России по Челябинской области в настоящее время загружены на 100%. На сегодняшний день формируется пакет заказов на 2023 год.