08.09.2022
Челябинская библиотека имени Татьяничевой превращается в модельную
08.09.2022
«Здоровая Ферма» рассказала о причинах ликвидации «Уралбройлера»
08.09.2022
В Челябинске временно закроют перекресток Энгельса и Сони Кривой
08.09.2022
«Ростелеком» представит IT-решения на всероссийском форуме в Челябинске
08.09.2022
Нацпарк «Таганай» впервые в его истории исследовали знатоки моллюсков
08.09.2022
УФСБ Челябинской области пресекло канал незаконного сбыта мефедрона в особо крупном размере
«Здоровая Ферма» рассказала о причинах ликвидации «Уралбройлера»
15.07.2021
Минэкологии: Свалка отходов под Муслюмово есть, меры примет Росприроднадзор
28.04.2021
Сотрудники ГК «Здоровая Ферма» обратились в комиссию по этике Госдумы
04.09.2020
Жителей Сосновского района атакуют полчища мух
03.12.2019
На руководство «Здоровой фермы» заведено уголовное дело
Летнее настроение постепенно уходит, осень активно вступает в свои права
06.09.2022
Каким будет сентябрь в Челябинской области
05.09.2022
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022