«Здоровая Ферма» рассказала о причинах ликвидации «Уралбройлера»

Группа компаний «Здоровая Ферма» рассказала о причинах ликвидации входящего в нее ООО «Уралбройлер».

«Данное решение было принято для расчистки корпоративного контура в соответствии с требованиями Закона о несостоятельности», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в «Здоровой Ферме», подчеркнув, что процедура банкротства «Уралбройлера» не окажет влияния на другие предприятия, входящие в состав Группы компаний.

В пресс-службе ГК «Здоровая Ферма», пояснили, что птицефабрика АО «Уралбройлер» и предприятия Группы компаний осуществляют свою деятельность в прежнем режиме: осуществляют закупки сырья, производство и реализацию социально-значимой продукции.

«ООО «Уралбройлер» - одна из компаний, которая входит в ГК «Здоровая ферма». Однако с 2014 года это юридическое лицо не ведет финансово-хозяйственную деятельность: в нем не числятся сотрудники, оно не владеет производственными мощностями и финансово не связано с другими предприятиями ГК «Здоровая Ферма»», - пояснили в пресс-службе предприятия.