Златоуст получил 17 новых автобусов МАЗ

Парк общественного транспорта Златоустовского городского округа (Челябинская область) пополнили 17 новых автобусов среднего класса марки МАЗ-206.

«Сегодня 17 новых МАЗ-206 производства АО «МАЗ» (республика Беларусь) готовы выйти в рейсы на улицы Златоуста», - сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Глава Златоуста Максим Пекарский уточнил, новая партия автобусов поступила в конце декабря 2022 года в рамках контракта с Минским автозаводом

Новый транспорт был приобретен на условиях софинансирования. На покупку новых автобусов было выделено 160 миллионов рублей, в том числе 38 миллионов – из местного бюджета, остальные – из областной казны.

«Это современные, красивые и надёжные белорусские МАЗы. Для удобства пассажиров каждый оснащен сплит-системой», - рассказал глава Златоуста Максим Пекарский на свой странице в соцсетях.

Полунизкопольные автобусы «МАЗ-206» с дизельным двигателем, автоматической коробкой передач. Дополнительно закуплено GSM-оборудование для транслирования местоположения транспорта в приложение Яндекс.Карты, уточнили в администрации.

Автобусы рассчитаны на перевозку людей с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы откидной площадкой - аппарелью - и площадкой для размещения детских и инвалидных колясок, системой кондиционирования воздуха, добавили в министерстве. Весь новый транспорт оформлен в едином стиле.

«Эта партия технически более совершенная», - уточнил глава. Но автобусам еще предстоит показать себя в условиях непростого городского рельефа.

Обновление подвижного состава в Златоусте началось в 2021 году. В сентябре 2021 года Златоуст получил девять МАЗов, из них восемь автобусов планировалось направить на городские маршруты, девятый - на пригородные направления. Общественный транспорт также был приобретен на условиях софинансирования.

Максим Пекарский уточнил, что за три года Златоуст получил 28 автобусов МАЗ для внутригородских маршрутов и один междугородний.

«Работу эту продолжим. Как вариант, – автобусы большей вместимости», - отметил глава.