Вячеслав Кузнецов: единые учебники для школьников остановят неограниченную вариативность 90-х

В Челябинской области введение единых учебников со следующего учебного года восприняли логичным после «неограниченной вариативности 1990-х годов». По словам руководителя ассоциации учителей истории и обществознания Челябинской области, доцента кафедры истории России и зарубежных стран ЧелГУ Вячеслава Кузнецова, это шаг в сторону единого образовательного пространства, и очень важно, что содержание учебников не будет зависеть от направленности школы, дети будут осваивать предметы (пока шесть - историю, обществознание, русский язык, литературу, географию, ОБЖ) по единым для всех программам.

Своим мнением он поделился с агентством «Урал-Пресс-Информ».

«Более подробно хочу сказать об истории, которую преподаю в школе и вузе более 30 лет, - сказал наш собеседник. - Содержание исторического образования стало более продуманным, взвешенным, системным. Здесь разработчики программы продолжают линию авторов Историко-культурного стандарта. Во всех разделах программы не только перечисляются основные события и деятели изучаемой эпохи, но уделяется также внимание повседневной жизни людей в далеком и недавнем прошлом, вкладу нашей страны в развитие мировой культуры, науки и техники. При этом не закрываются глаза на "трудные" вопросы отечественной истории - например, в ХХ веке - это красный и белый террор в годы Гражданской войны, массовые политические репрессии, гонения на церковь, деятельность коллаборантов и депортация народов в военные годы. Формулировки программы очень взвешенные, продуманные, направлены на поиск причинно-следственных связей, мотивируют учителей и детей к размышлениям о предпосылках и особенностях развития нашей страны. Как краевед и патриот малой Родины отмечу, что в федеральной программе уделяется также достаточное внимание истории регионов и народов нашей большой страны. В целом, надеюсь, что федеральная программа принесет стабильность в школу, устранит чехарду в документах и учебниках, облегчит труд учителя и снизит нагрузку на детей - от первоклашек до выпускников. Стоит задача разработки современного учебника истории, который бы объединил под одной обложкой все уровни познания истории. На мой взгляд, правильным было бы соотношение в изучении всеобщей, отечественной и региональной истории в пропорциях 30 % : 60% : 10 %. Подчеркну, настоятельную необходимость внедрения федеральных программ не только в школах, но и в средних профессиональных организациях - техникумах, колледжах и лицеях. Тогда отпадет необходимость в изучении модуля по истории событий ХХ века в 9 классе, где он является лишним».

Напомним, на днях министерство образования РФ сообщило, что единые учебники для всех российских школ по шести предметам появится со следующего учебного года. По официальной информации, содержание прошло все необходимые экспертизы, оно основано на традициях и ценностях Стратегии национальной безопасности, а также в недавнем указе Президента России о защите традиционных ценностей.