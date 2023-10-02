Со второго октября 2023 года Аэрофлот вводит дополнительную компенсацию за задержку рейсов по вине авиакомпании - милями программы лояльности «Аэрофлот Бонус». Они будут начисляться в дополнение к мерам компенсации, установленным законодательством, сообщает пресс-служба компании.

В случае задержки рейса от двух до четырех часов пассажиру будет начислено две тысячи неквалификационные мили, при задержке от четырех до восьми часов - три тысячи миль, свыше восьми часов – четыре тысячи миль. Неквалификационные мили можно будет обменивать на квалификационные.

Мили будут начисляться автоматически, если номер участника указан в бронировании. В остальных случаях пассажирам, которым положена компенсация, необходимо зарегистрироваться в программе «Аэрофлот Бонус» и не позднее 30 дней с момента задержки направить онлайн-запрос через форму обратной связи с темой «Задержка рейса».

«Нововведение позволит нам увеличить компенсацию авиапутешественникам за неудобства, а также станет стимулом для нас — поддерживать неизменно высокий уровень пунктуальности»», - отметил гендиректор Аэрофлота Сергей Александровский.