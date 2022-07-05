Алексей Текслер поздравил командующего ЦВО со званием Героя РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил командующего войсками Центрального военного округа Вооруженных Сил РФ генерал-полковника Александра Лапина со званием Героя Российской Федерации.

Данное звание было присвоено командующему ЦВО указом президента России Владимира Путина накануне, четвертого июля.

Алексей Текслер направил Александру Лапину поздравительную телеграмму.

«Уважаемый Александр Павлович! Примите мои искренние поздравления с присвоением Вам звания Героя России. Высшая награда страны стала признанием Вашего большого личного вклада в успешное проведение операции по освобождению Луганской Народной Республики, знаком благодарности за Ваше мужество и особые боевые заслуги. Под Вашим командованием российские военные проявляют героизм и стойкость при выполнении задач спецоперации. Желаю Вам новых побед и профессиональных достижений, верных соратников, крепкого здоровья, всего самого доброго», - написал Алексей Текслер.