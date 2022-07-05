05.07.2022
Предотвращают вандализм и сокращают количество преступлений: «Ростелеком» расширяет зоны видеонаблюдения в Челябинской и соседних областях
05.07.2022
В Челябинске спасателей проверяют на прочность
05.07.2022
Алексей Текслер поздравил командующего ЦВО со званием Героя РФ
05.07.2022
Пушкинская библиотека приглашает челябинцев на «свадебную» фотовыставку
05.07.2022
Минсоц: опека организует работу по жизнеустройству младенца, найденного на теплотрассе
05.07.2022
Полиция Челябинска пока не смогла найти родителей младенца, найденного на теплотрассе
Алексей Текслер поздравил командующего ЦВО со званием Героя РФ
Комплексное благоустройство улицы Цвиллинга в Челябинске выходит на финальную стадию
04.07.2022
С первого июля 2022 года в Челябинской области вырастут тарифы на коммунальные услуги
30.06.2022
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022