Руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы», губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё. С соответствующей инициативой глава комиссии выступил на стратегической сессии по опережающему развитию инфраструктуры, которую провел в Москве председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Открывая сессию, премьер-министр напомнил, что на сегодня одной из ключевых задач, обозначенных президентом России Владимиром Путиным, является создание комфортных условий жизни для граждан во всех регионах России.

Для комфортного проживания, работы и учебы необходима развитая транспортная, коммунальная и социальная инфраструктура: школы, больницы, дороги и не только. Для этого в Правительстве утверждена пятилетняя программа строительства более 6,5 тысячи таких объектов с привлечением более 4,5 триллиона рублей, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Строительная отрасль активно развивается, несмотря на санкционное давление и другие внешние факторы. Объём работ за последние три года здесь вырос почти на 15%, - заявил Михаил Мишустин. - В 2022 году были достигнуты рекордные показатели по вводу жилья. В результате свыше 3,5 миллиона семей смогли улучшить свои жилищные условия».

Как уточнил вице-премьер Марат Хуснуллин, в 2022 году было построено 102,7 миллиона квадратных метров жилья. Стоит задача не снижать достигнутые показатели: с января по март этого года, по официальным данным Росстата, введено 28,9 миллиона квадратных метров жилья, из них 12,1 млн квадратных метров многоквартирных домов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В Челябинской области, несмотря на все сложности, в 2022 году построили один миллион 870 тысяч квадратных метров жилья. Изначально планировали один миллион 650 тысяч. Построили на 8,3% больше, чем в 2021 году, да и в целом это один из лучших результатов за всю историю региона», - отметил губернатор Алексей Текслер.

В 2023 году в регионе планируется построить 1,8 миллиона квадратных метров жилья. Важно, чтобы на новое жилье был устойчивый спрос. И здесь существенно помогают федеральные ипотечные программы, которые работают по решению Президента.

Михаил Мишустин отметил, что по поручению президента в стране продолжают реализовываться льготные ипотечные программы.

«Они должны поддержать и наших людей, и отрасль», - подчеркнул председатель правительства и поставил задачу принимать все необходимые меры, чтобы не сбавлять темпы жилищного строительства.

«Для жителей страны важно развитие инфраструктуры. У нас сегодня наработан большой набор инструментов, которые доступны регионам. С каждым мы отрабатываем отдельно, оперативно рассматриваем все заявки на новую инфраструктуру», - отметил Марат Хуснуллин.

Руководитель комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» Алексей Текслер, выступая с докладом на стратсессии, выразил признательность федеральному правительству за поддержку регионов в части инфраструктурного развития.

Для повышения темпов развития инфраструктуры руководитель комиссии от лица регионов предложил сохранить и развить льготную ипотеку.

«Улучшение жилищных условий, жилищное строительство – ключевые вопросы для регионов. В стране действуют беспрецедентные меры государственной поддержки рынка ипотечного кредитования. И мы видим эффект, даже в непростые годы жилищный рынок продолжил развитие», - констатировал Алексей Текслер.

Однако, 70% сделок совершается на вторичном рынке, где ипотека составляет 11-12%, а в некоторых случаях выше, в связи с чем замедляются продажи.

Алексей Текслер предложил обеспечить льготную ипотеку и на вторичном рынке жилья. «Это сделает жилье более доступным для многих граждан, более гармонично распределит спрос между вторичным и первичным рынком», - считает глава комиссии Госсовета и губернатор.

Напомним, программы господдержки ипотеки были запущены в 2020 году и действует уже более трех лет. Ее задача была – поддержать россиян, планирующих покупку жилья, и строительную отрасль в сложный период (падение спроса на жилье и распространение коронавируса). За три с лишним года условия льготной ипотеки неоднократно менялись.

В декабре 2022 года по поручению Владимира Путина срок льготной ипотеки был продлен до первого июля 2024 года (ставка – восемь процентов). Льготную ипотеку можно получить на покупку жилья от застройщика в готовом или строящемся доме, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Программа не распространяется на покупку жилья на вторичном рынке.