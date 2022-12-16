Продлен срок действия «Льготной ипотеки», расширен доступ к «Семейной ипотеке»

Срок действия программы «Льготная ипотека» будет продлен до первого июля 2024 года. При этом процентная ставка будет повышена на один процентный пункт. Расширен доступ к программе «Семейная ипотека».

Об этом сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое глава государства провел в режиме видеоконференции.

В июне 2022 года ставка по льготной ипотеке была снижена до 7%. Действие программы должно было закончиться 31 декабря 2022 года. По словам президента, было принято решение сворачивать этот механизм постепенно, «Мы продлим льготную ипотеку по всей территории России до первого июля 2024 года. При этом ставка по ней будет чуть повыше, увеличится до восьми процентов», - пояснил Владимир Путин.

Кроме того, предложено расширить доступ к программе «Семейная ипотека». Ранее ею могли воспользоваться только семьи с ребёнком, рождённым после 2018 года. «Теперь предлагаю обеспечить доступ к ипотеке по ставке в шесть процентов для семей, у которых как минимум два ребёнка не достигли возраста 18 лет», - сказал Владимир Путин.

Особые условия по ипотеке будут предложены для жителей новых регионов РФ -Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. «Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках, по льготной ставке два процента», - предложил глава государства.

Промышленную ипотеку предложено расширить не только на приобретение, но и на строительство объектов.

ДЛЯ СПРАВКИ

Льготную ипотеку можно получить на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов – шесть миллионов рублей. Первоначальный взнос – не менее 15%.

Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с первого мая был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно. При этом 12 миллионов и шесть миллионов рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

В рамках программы «Семейная ипотека» можно получить кредиты по льготной ставке до 6% для покупки или строительства жилья, в том числе квартир в новостройках и частных домов. Максимальный размер субсидируемого кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей, в других регионах – шесть миллионов рублей.

С первого мая 2022 года был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 миллионов и 15 миллионов рублей соответственно. При этом 12 миллионов и шесть миллионов рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.