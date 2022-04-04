Анкара втягивает Бишкек в свою орбиту

Под таким заголовком на сербском портале ДАН вышла публикация о том, как Турция пытается встроиться в вооруженные силы Киргизии, которая в свою очередь является членом ОДКБ. Автор Milan Sekulović рассуждает, чем это грозит России.

В свое время история с закупкой Бишкеком турецких ударных беспилотников наделала много шума. В политических кругах поговаривали, что Киргизия тем самым могла испортить отношения с Россией, так как беспилотные летальные аппараты приобретались якобы в обход Москвы, в нарушении всех существующих договоренностей в рамках ОДКБ.

Напомню, Киргизия - союзник России по организации Договора о коллективной безопасности. На территории Киргизии расположена российская авиабаза «Кант». Ясно, что партнеры должны предварительно согласовывать подобные закупки, а иначе это просто – вызов Кремлю.

Киргизия стала одной из первой страной ОДКБ, закупившей ударные беспилотники «Байраткар ТБ -2» у Турции, которая является членом НАТО. Переговоры велись по линии Государственного комитета национальной безопасности Киргизии по личной инициативе и непосредственном участии его руководителя вице-премьера Камчыбека Ташиева (именно он оказывает влияние на президента КР Садыра Жапарова и делает «погоду в доме». Фактически он подменяет собой и президента, и министра обороны). Вот и делайте выводы, кому это выгодно.

Стоимость приобретенной у Анкары беспилотной военной техники осуществлялась на коммерческой основе и составила 60 млн долларов.

Поставки осуществлены 1-13 декабря 2021 года местной частной авиакомпанией «Сапсан» (зарегистрирована на некоего Банытбека Маматазимова). Всего доставлено 6 ударных беспилотников и две мобильные платформы управления.

Приобретенную технику планировали разместить на постоянной основе на аэродроме «Кербен» (Джалал-Абадская область).

После осмотра новых военных дронов, президент КР Садыр Жапаров заявил о выделении еще 100 млн долларов на обновление новой техники Кыргызстана, подчеркнув, что это не подготовка к конфликту, а делается ради того, чтобы сохранить безопасность страны. Но все же, не совершает ли Бишкек роковую ошибку, приобретая турецкие беспилотники?

Как можно понять, сотрудничество по поводу беспилотников лишь эпизод в сотрудничестве двух стран. Киргизия входит в сферу интересов Турции как слагаемое в идеологии тюркского единства, пропагандируемого Анкарой.

Многие наблюдатели и аналитики увидели в этом растущее влияние Анкары на происходящие процессы и угрозу стабильности в Центральной Азии.

Другими словами, Анкара все больше и больше пытается втянуть Бишкек в свою орбиту для продвижения своих интересов в Центральной Азии и извлечения выгоды из торговли оружием конфликтующим сторонам.

С точки зрения военной науки, Киргизия при выборе партнеров в сфере военно-технического сотрудничества должна принимать во внимание геополитические условия и членство в военно-политических организациях. Вот поэтому КР выгодно в экономическом и оборонном плане заказывать боевую технику и оружие российского, казахстанского, белорусского и китайского производства. Для доставки вооружения из России, Беларуси и Казахстана в Кыргызстан есть железнодорожные пути.

По мнению военных экспертов, Анкара хочет сделать Бишкек своим должником: Турция первая откликнулась на приграничный военный конфликт между Киргизией и Таджикистаном в апреле 2021 года, предоставив гуманитарную помощь и организовав строительство около 100 домов для граждан страны, лишившихся крова. И сейчас эта помощь якобы оказывается в оборонной сфере. Но помощь ли?

Двуликий Эрдоган смотрит куда глубже. Аппетиты у его режима большие - он не оставляет мысли о большом переделе, а Киргизию рассматривает, как часть «Великого Турама». За последнее время Турция практически полностью дискредитировала себя в глазах других стран, так как турецкая политика становится все более агрессивной, и поэтому союзникам Турции становится все труднее воспринимать ее, как адекватного партнера.

Издержки по обучению и организации полетов Bayraktar TB2 в Киргизии Анкара, похоже, берет на себя. Но заметим, что в Киргизии, в Канте, есть военная база РФ. Значит, теперь турецкие БПЛА смогут контролировать и ее.

Получается, что турки намеренно встраиваются в вооруженные силы Киргизии, которая является членам ОКБД и «держать руку на пульсе» в этом направлении будет прежде всего британо-турецкий альянс (глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур – старинный друг Эрдогана). Как известно, Москва англосаксам, как кость в горле.

Такой подход переходит все границы.

«Заменить Россию в экономическом и военном плане Турция в Киргизии не сможет. Скорее всего, закупку турецких беспилотников Киргизия с Россией всё-таки согласовала. Зачем Киргизии рисковать отношениями с Россией с учетом и трудовой миграции, и поставок российской военной техники, как правило, безвозмездных или в кредит, или по минимальной цене», - высказался на этот счет генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

Отметим также, что Киргизия приобретает у России четыре разведывательных беспилотника «Орлан 10Е» и один пункт управления.

Стоит обратить внимание, что в случае сотрудничества Киргизии с Турцией, Россия исключит возможность поставок разведывательных беспилотников Бишкеку и выполнение предусмотренных в этой связи работ за счет кредитных средств.

Пока Киргизия нацелена на укрепление союзнических отношений с Россией, переговорный процесс по линии Рособоронэкспорта относительно поставок беспилотной военной техники продолжится. Рассматривается возможность создания в республике единого командно-штабного центра (включая управление Байраткарами). Процесс будут выстраивать без спешки и с учетом минимизации БПЛА (особенно турецких) вблизи таджикской границы.

И если Киргизия не сделает для себя определенные выводы, то на ее территории появятся совсем другие силы, цель которых создать хаос в регионе.