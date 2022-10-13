Бастрыкин поручил создать горячую линию для мобилизованных

В следственном комитете Российской Федерации по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина создана горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

Обратиться в СК россияне могут по многоканальному телефону – 8-800-100-12-60 (цифра пять в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.

Сотрудники СК России в оперативном режиме проконсультируют и окажут содействие обратившимся гражданам в решении возникших проблем и вопросов, в том числе при получении медицинской помощи, положенных выплат и иных мер социальной поддержки. Это позволит обеспечить всестороннюю правовую поддержку и защиту их прав.

Обратиться в Следственный комитет Российской Федерации можно и в официальных аккаунтах информационного центра СК России в социальных сетях:

ВКонтакте – приемная Председателя СК России и группа информационного центра.

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