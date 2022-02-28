Без нацистов и бандеровцев, но с русским языком: несколько областей Украины решили создать новое государство

Представители ряда областей Украины выразили желание создать новое государство, в котором не будет место нацизму и бандеровщине.

В частности, обсуждение манифеста о создании Федеративной Республики Украины началось в областных и городских советах Харьковщины, Николаевщины, Сумщины.

Как сообщает издание bloknot.ru, накануне, 27-го февраля, документ от лица «народа Харьковской, Николаевской, Сумской, Черниговской и других областей Украины» был опубликован на портале «Мир и мы».

«Представители областей выразили намерение отделиться и «занять самостоятельное и равное место среди держав мира». В связи с текущей ситуацией они назвали свержение правительства и создание новых гарантий безопасности «правом и обязанностью народов Украины»» - пишет «Блокнот».

В манифесте отмечается, что «история существования государства Украина– это набор бесчисленных несправедливостей и насилий, целью которых является установление неограниченного деспотизма и неофашистской диктатуры».

В подтверждение своих слов представители заявленных областей Украины указали героизацию нацистских преступников, ликвидацию свободы слова и печати, запрет политической оппозиции, уничтожение систем правосудия и здравоохранения, расправы с неугодными, массовые убийства, коррупцию, запрет на обучение на русском и других языках и, наконец, гражданскую войну на Донбассе.

Среди основных претензий, указанных в документе, - объединение правящего режима Киева с другими лицами с целью подчинения народа Украины юрисдикции, чуждой конституции страны и не признаваемой ее законами; утверждение актов, претендовавших стать законодательством и служивших для проведения учений и расквартирования в Украине Вооруженных сил иностранных государств; прекращения торговли с другими государствами; ликвидации рабочих мест и принуждения граждан Украины к выезду из страны в поисках заработка; обложения населения налогами без его согласия; отмены одних и принятия других законов, которые противоречат желаниям большинства жителей Украины; присвоения себе полномочий законодательствовать вместо граждан в самых различных случаях.

В итоге представители вышеназванных областей Украины заявили, что их территории по праву должны быть свободными и независимыми, что они освобождаются от всякой зависимости по отношению к киевской власти и что все политические связи между ними и государством Украина должны быть полностью разорваны, что в качестве свободных и независимых государств они полномочны объявлять войну, заключать мирные договоры, вступать в союзы, вести торговлю, совершать любые другие действия и все то, на что имеет право независимое государство.

Авторы манифеста также указали цели нового государства.

«Это, в частности, объединение всех народов Украины, не желающих мириться с господством неонацизма, проведение полной денацификации и дебандеризации, введение уголовной ответственности за реабилитацию нацизма, обеспечение прав и свобод человека, наказание военных преступников, виновных в развязывании гражданской войны, нейтралитет и дружеские отношения со всеми государствами мира», - пишет «Блокнот».

По данным издания, представители областей Украины, подписавшие документ, попросили все страны мира признать государство Федеративная Республика Украина. Также они указали, что манифест открыт для подписания представителями областных и городских советов всех областей Украины.

Премьер-министром новой Украины станет Олег Царёв, сообщает «Блокнот» со ссылкой на лидера партии «Родина» Алексея Журавлева. Олег Царёв - украинский политический деятель, который в 2014-м году стал спикером парламента Новороссии - конфедерации, в состав которой входят Донецкая и Луганская Народные Республики.