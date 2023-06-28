Челябинская область получит дополнительно средства на компенсацию расходов жителей на ЖКУ

Челябинская область получит дополнительное финансирование на предоставление компенсаций расходов на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан. Средства будет направлены в 37 регионов страны. На эти цели выделено из федерального бюджета свыше 7,5 миллиарда рублей

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном сайте кабмина.

Выделенные средства направят на социальную поддержку федеральных льготников – инвалидов, ветеранов боевых действий, а также пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф. Этим гражданам предоставляется компенсация – до 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг. Расходы регионов на эти цели возмещаются за счёт федерального бюджета.

Всего на такие компенсации в 2023 году в федеральном бюджете предусмотрено более 105 миллиардов рублей, Челябинская область получит два миллиарда 58 миллионов 188,5 тысячи рублей.