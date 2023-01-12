Компания из Санкт-Петербурга завершит реставрацию Александро-Невского храма в Челябинске к концу 2024 года

Акционерное общество «Ренессанс-реставрация» (Санкт-Петербург) завершит реставрацию храма во имя Святого благоверного князя Александра Невского на Алом поле в Челябинске к концу 2024 года. Компания признана победителем открытого конкурса, объявленного министерством культуры РФ.

АО было единственным участников торгов, поэтому контракт будет заключен по начальной максимальной цене – 827 миллионов 995 тысяч рублей. Работы будут финансироваться из федерального бюджета.

В 2023 году на проведение работ планируется направить 713 миллионов 997,5 тысячи рублей, в 2024 году – 113 миллионов 997,5 тысячи рублей.

Подрядчику предстоит провести ремонтно-реставрационные работы в интерьерах, изготовить и уложить метлахскую плитку, воссоздать живопись и мозаику, выполнить декоративную облицовку интерьеров, устройство кровли и водосточной системы, шахты и каналов для забора воздуха, утеплить чердачное перекрытие, провести работы по изготовлению и устройству архитектурных элементов на фасаде, крыльце и в приямках, усилить фундамент, выполнив его гидроизоляцию.

Работы по реставрации необходимо выполнить до первого декабря 2024 года (срок действия госконтракта – до 31 декабря 2024 года).

Напомним, реставрация храма Александра Невского, построенного в 1907-1914 годах, идёт с 2020 года по заказу министерства культуры РФ. Изначально на реконструкцию храма было выделено 464 миллиона рублей из федерального бюджета. Работы выполняла компания из Санкт-Петербурга АО «Ренессанс-Реставрация» (контракт завершился в конце 2022 года). Компания имеет репутацию одного из лучших реставраторов исторических зданий в России.

ДЛЯ СПРАВКИ

Церемония закладки православного Александро-Невского храма (освящён во имя Святого благоверного князя Александра Невского) состоялась 22 июня 1907 года на месте бывшей Александровской часовни. Автор проекта - московский архитектор с мировым именем Александр Померанцев. Иконы и росписи купольной части создали художники мастерской В.И. Ощепкова. Иконостас - мастер из Верхнеуральска. К декабрю 1911 года были завершены все основные работы.

В 1916 году в храме начали проходить Богослужения, но в 1930 году его закрыли, со здания сняли кресты, купола, шатер-колокольню.

В церкви располагался газетный цех, склад военного имущества, планетарий, шахматная школа, органный зал. В 2010 году было принято решение о передаче здания храма Русской православной церкви.

Реставрационные работы начались в 2020 году. В августе 2022 года правящий архиерей освятил пять крестов и девять колоколов храма святого благоверного князя Александра Невского. В сентябре специалисты Челябэнерго завершили строительство электросетевой инфраструктуры для Храма. Четвертого декабря 2022 года состоялось освящение центрального креста и купола храма.