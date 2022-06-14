Челябинская область поставила в ДНР автомобили скорой помощи

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поблагодарил руководство Челябинской области за оказанную регионом значимую поддержку – ДНР получила от региона машины скорой помощи, оснащенные медицинским оборудованием,и внедорожники для врачей.

Об этом Денис Пушилин написал в своем телеграм-канале.

На снимках и видео губернатор Челябинской области Алексей Текслер и Денис Пушилин осматривают один из автомобилей. На момент опубликования материала не было получено от пресс-службы главы региона официального подтверждения визита Алексея Текслера в ДНР.

«В эти дни, когда населенные пункты Донецкой Народной Республики подвергаются жестоким обстрелам, когда ежедневно получают ранения мирные жители, каждая машина скорой помощи на счету, каждая дополнительная бригада – это шанс спасти чью-то жизнь», - написал Денис Пушилин. Подробности поставки машин скорой помощи в Республику не сообщаются.

По словам главы ДНР, скорые будут отправлены медикам тех городов и районов, которые особо в них нуждаются.

«Благодарю руководство и жителей Челябинской области за такую значимую поддержку», - поблагодарил южноуральцев Денис Пушилин.

Как отметил Алексей Текслер, в ДРН поступила первая партия автомобилей скорой медицинской помощи (от Челябинской области), будет и вторая партия – реанимобили.

Глава региона также рассказал, что в скором времени в Донецкую Народную Республику будет доставлено 40 аппаратов ИВЛ. Правительство Челябинской области на постоянной основе будет передавать в ДНР лекарства, сообщается на официальном сайте правительства ДНР.

Напомним, в понедельник, 13 июня, Денис Пушилин выступил с заявлением о ситуации в Республике.

«Противник в буквальном смысле слова перешел все грани. Используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные районы, центральные районы города Донецка, также под огнем сейчас находятся другие населенные пункты Донецкой Народной Республики», - говорится в заявлении Главы ДНР.

Он заявил о необходимости задействовать все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации.

Пушилин рекомендовал всем жителям по максимуму оставаться в безопасных местах и не оставлять без присмотра детей.

Министерствам, ведомствам, предприятиям и организациям ДНР рекомендовано перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы из-за усугубления военной обстановки.