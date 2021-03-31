Челябинская область заявила о нехватке 320 миллионов на выплаты отпускных медикам и просит помощи

Челябинская область не может в полном объеме профинансировать выплаты отпускных медицинским работникам. Аналогичная проблема возникает и в других регионах. Южный Урал попросил Совет Федерации помочь в решении этого вопроса.

Сегодня, 31 марта, председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш, выступая на «Часе субъекта РФ» на заседании Совета Федерации, сообщил о нехватке средств на выплаты отпускных медикам. Накануне первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт обозначила эту проблему на расширенном заседании СФ по социальной политике. Мероприятия проходили в рамках Дней субъекта в Верхней палате парламента.

В 2020 году медработникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, предоставлялись стимулирующие выплаты за счет средств федерального бюджета за выполнение особо важных работ, особые условия труда, дополнительную нагрузку. Эти выплаты увеличили средний размер зарплат, что повлекло за собой и увеличение размера отпускных, а, значит, и затрат на эти цели.

«Выплаты, которые были осуществлены медработникам в 2020 году, были существенными. Это была колоссальная поддержка. Но в прошлом году практически никто не ходил в отпуск, так как не было возможности. Пик заболеваемости пришелся на ноябрь-декабрь», - рассказала Ирина Гехт.

В этом году ситуация улучшилась, и медики стали уходить в отпуска. На выплату отпускных требуются огромные деньги. «В прошлом году часть средств компенсировалось за счет федерального бюджета в этом году эти средства не предусмотрены, - уточнила Ирина Гехт. - Сегодня средства ОМС не позволяют даже для наших больниц третьего уровня осуществить в полном объеме все отпускные выплаты для медицинского персонала».

Первый вице-губернатор попросила сенаторов помочь в принятии решений на федеральном уровне в части выделения дополнительных средств на выплаты отпускных работникам здравоохранения.

Владимир Мякуш на «Часе субъекта РФ» уточнил, что Южному Уралу не хватает более 320 миллионов рублей на выплату отпускных медицинским работникам в 2021 году.

«Но это проблема характерна не только для Челябинской области, но и других регионов, - отметил Мякуш и обратился к сенаторам. - Просим обратить на эту проблему внимание и постараться ее решить».

Напомним, с 29 по 31 марта в Совете Федерации проходили Дни Челябинской области. В рамках мероприятия с участием представителей органов государственной власти региона состоялись расширенные заседания комитетов Совета Федерации.