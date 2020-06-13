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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона человек

Федерация
Сегодня, 01:18
Автор: 
Олеся Денисова

В мире по состоянию на 12 июня 2020 года зарегистрировано 7 миллионов 508 тысяч 537 подтверждённых случаев заболевания, вызванных коронавирусной инфекцией (прирост за сутки 1,88%). Умерло 423 тысячи 682 человека (прирост за сутки 1,18%).

В Российской Федерации с начала пандемии зарегистрировано 511 тысяч 423 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах (плюс 1,8%), в том числе в Москве – 202 тысячи 935 случаев.

За прошедшие сутки в России официально подтверждено 8 тысяч 987 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 85 регионах. Из них у 35,8% инфицированных нет клинических проявлений заболевания. За сутки выписано из больниц меньше выздоровевших пациентов - 8 тысяч 220 человек. Умерло 183 пациента.

Выписаны по выздоровлению за весь период по России 269 тысяч 370 человек (плюс 8220), в Москве – 118 тысяч 24 человека (плюс 2255). Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования.

Всего в Уральском федеральном округе (УрФО) официально подтверждено 22 тысяча 986 случаев коронавируса, в том числе в Свердловской области – 8826 человек (регион занимает пятую строчку в России по количеству подтвержденных случаев ковида), в Челябинской области – 4493 случаев, в Ханты-Мансийском автономном округе – 4157, в Ямало-Ненецком автономном округе – 3086, в Тюменской области – 2069, в Курганской области –355.

Коронавирус унес жизни 6 тысяч 715 человек (за сутки – 183). Наибольшее число смертей зарегистрировано в Москве – 3187, Московской области – 666, в Республике Дагестан – 309, в Санкт-Петербурге – 561, в Нижегородской области – 159, в Ставропольском крае – 67, в Ростовской области и в Красноярском крае – 64, в Республике Ингушетия – 62, в Республике Северная Осетия – 58, в Тульской области –56, в Новосибирской и Тверской областях – 50, в Краснодарском крае - 49, в Свердловской области - 48, в Смоленской и Владимирской областях – 44, в Забайкальском крае и в Самарской области - 40. В остальных регионах зарегистрировано меньшее число.

В УрФО зарегистрировано 172 случая смерти от коронавируса: в Челябинской области – 72 (в том числе 45 – непосредственно от ковида), в Свердловской области – 48, в Ханты-Мансийском автономном округе - 24, в Ямало-Ненецком автономном округе – 15, в Тюменской области – 13, Курганской области – 0.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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