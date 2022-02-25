Денис Пушилин сообщил о потерях среди военнослужащих ДНР и ЛНР

Военные ДНР и ЛНР за прошедшую ночь понесли потери. Среди военнослужащих есть и погибшие, и раненые. Об этом сегодня, 25 февраля, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передаёт ТАСС. Количество убитых и раненых он не назвал.

Денис Пушилин также заявил, что ситуация в конфликте с Украиной меняется, ряд украинских военных сдаётся в плен.

«Ряд военнослужащих - не националистов, я подчеркиваю, а именно военнослужащих, - они всё же понимают бесперспективность и, желая оставаться живыми и вернуться к своим семьям, они всё же сдаются, они складывают оружие», - цитирует его ТАСС.

По словам Пушилина, украинские военнопленные получают медицинскую помощь и питание. После окончания боевых действий и подписания отказа от участия в военных операциях они смогут вернуться к семьям, заявил глава ДНР.

Что касается обстановки в Донецкой республике, то она безопасна для мирных жителей, все предприятия на территории ДНР хоть и не в полную мощность, но работают. Пушилин добавил, что при желании жители Донбасса могут эвакуироваться в Россию.

Напомним, что 24 февраля Россия начала военную спецоперацию на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация страны.