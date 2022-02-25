ЕС отказался продавать самолёты и оборудование российским авиакомпаниям

Евросоюз запретит продажу самолётов и оборудования российским авиакомпаниям. Об этом сегодня, 25 февраля, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Принятые меры представитель ЕС перечислила в своём Twitter-аккаунте.

Помимо авиационного сектора, санкции Евросоюза ударят по банковскому, нефтяному секторам, IT-сфере и российской элите.

«Во-первых, этот пакет включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского сектора и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных. Во-вторых, мы нацелены на энергетический сектор - ключевую экономическую сферу, которая особенно выгодна российскому государству. Наш запрет на экспорт ударит по нефтяному сектору, лишив Россию возможности модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы. Третье: мы запрещаем продажу самолётов и оборудования российским авиакомпаниям», - написала фон дер Ляйен.

В-четвертых, Евросоюз ограничивает России доступ к важнейшим технологиям, таким как полупроводники или передовое программное обеспечение.

Пятой мерой стали визовые ограничения: российские дипломаты, их родственники, а также бизнесмены больше не будут иметь привилегированного права посещать Европейский союз.

Фон дер Ляйен отметила, что принятый пакет масштабных и целенаправленных санкций показывает, насколько сплочен ЕС.

«Эти события знаменуют начало новой эры», - подчеркнула она, отметив, что российский лидер пытается перекроить карту Европы и «подчинить себе дружественную европейскую страну».

Санкции стран Запада последовали в ответ на решение президента России Владимира Путина 24 февраля провести специальную военную операцию на Донбассе.