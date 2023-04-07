Янус Путконен: «Вхождение Финляндии в НАТО противоречит международным соглашениям и Конституции страны»

Обстановка в мире накалена до придела, североатлантический военный блок полон решимости ещё больше обострить ситуацию. Четвёртого апреля Финляндия вступила в НАТО и стала 31-м государством «оборонительного альянса». На подходе Швеция – генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что это произойдёт «через несколько недель или месяцев». Блок НАТО становиться всё более похожим на бешеную собаку, которая пытается заразить своей болезнью окружающих.

Наш корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко пообщался на эту тему с финским журналистом и главным редактором финского издания MV-Lehti Янусом Путконеном.

– Янус, как ты считаешь, какими должны быть действия России по отношению к Финляндии после её вступления в НАТО?

– Прежде всего нужно помнить, что само вступления Финляндии в альянс было совершенно нелегитимно, это противоречит всем мировым соглашениям и законам, а также конституции Финляндии. Факты говорят сами за себя: не было никакого референдума о вступлении Финляндии в НАТО, поэтому все подписанные документы являются недействительными, они не соответствуют стандартам самого «оборонительного блока». Кроме того, всё это противоречит соглашениям о добрососедстве с Россией. Из-за отсутствия референдума процесс вступления не является демократическим. Если Финляндию будут использовать против России, то Москва найдёт уйму возможностей, чтобы предпринять адекватные контрмеры.

– Вы не считаете, что Финляндия будет долго находиться в НАТО?

– Я не вижу прочной основы для членства моей страны в данном альянсе. Возможно, кем-то строятся планы создания европейской армии. Таким образом, Финляндией пожертвуют, «скормят» России, и тогда будет построена армия Евросоюза в НАТО. Потому как вся политика в Европе – это политика милитаризации Евросоюза. Всё выглядит так, что Хельсинки просто используют в игре против России, чтобы реформировать всю структуру НАТО. За 30 лет существования добрососедского соглашения между Финляндией и Россией Москва не сделала финнам ничего плохого.

– Так как же поступить России?

– России нужно строить карельский корпус своей армии, чтобы быть готовой к военным операциям на данном направлении.