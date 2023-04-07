07.04.2023
Жители Ленинского района Челябинска вторые сутки сидят без воды
07.04.2023
На строительство детсада в Копейске готовы затратить 244,8 миллиона рублей
07.04.2023
В Челябинске с восьмого апреля 34-й автобус будет ходить по Трашутина
07.04.2023
Одни челябинцы боятся подземного перехода, другие радуются «бесплатному туалету» в нем
07.04.2023
«Лети, помогай нашим бойцам»: семья из Челябинска купила для участников СВО квадрокоптер
07.04.2023
В Челябинске отсыпали дорогу к 93-му садику
Янус Путконен: «Вхождение Финляндии в НАТО противоречит международным соглашениям и Конституции страны»
05.04.2023
По приказу США эстонцы пытаются тихой сапой пролезть в Арктику
01.11.2022
Янус Путконен: Украина вооружает экстремистов в Финляндии
30.09.2022
Янус Путконен: «Во главе Европейского континента встанет Россия»
30.09.2022
Янус Путконен: «У республик Донбасса выбор простой: победа или смерть»
В Челябинской области могут начать производство китайских грузовиков
06.04.2023
Самый большой в мире цельностеклянный аквариум построят в Магнитогорске
05.04.2023
В Минэкологии предупредили о возможном появлении дымки и запаха гари в Челябинске
05.04.2023
Джованни Алеманно: «Без прекращения разрастания НАТО мира в Европе не достичь»
04.04.2023
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023