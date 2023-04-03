Украинские чиновники поделили европейские страны на первый и второй сорт

Турцию внесли в украинский «чёрный список». Нет, речь пока не идёт о печально известном сайте «Миротворец», в котором с 2014 года фигурируют неугодные Киеву деятели и организации. Турецкая Республика, наряду с другими странами, упомянута в контексте плохого обращения с украинскими гражданами.

В открытый доступ попала официальная переписка главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с директором Национального института стратегических исследований Украины Александром Богомоловым. В ней обсуждаются шаги по интенсификации военного мобилизационного процесса, который в последнее время начал заметно пробуксовывать. На фоне растущих потерь на передовой молодые украинцы стараются любыми путями избежать вручения им повестки, чаще всего они уезжают в соседние страны под видом беженцев. Если раньше украинские СМИ показывали длинные очереди из добровольцев перед военкоматами, то теперь всё чаще можно видеть следующую картинку: несколько военнослужащих или полицейских прямо на улице скручивают мужчину призывного возраста и запихивают его в фургон. Что это такое, украинцам объяснять не надо, они знают, что именно таким образом сейчас и формируется большинство подразделений ВСУ. После этого новобранцы без всякой подготовки сразу направляются в окопы на те участки, где необходимо срочно заткнуть «дыру».

Так вот, переписка Богомолова и Ермака посвящена такому щекотливому моменту, как призыв в армию скрывшихся за границей мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Страны, которые приютили у себя уехавших от войны украинцев, чиновники поделили на два класса. В первый входят те, в которых беженцам обеспечен максимум социальных гарантий и которые из гуманитарных побуждений едва ли согласятся на насильственное выдворение украинских мужчин. С государствами же второго сорта (к ним отнесены Турция, Румыния, Болгария и Молдова), по мнению участников переписки, всё обстоит гораздо проще. Во-первых, считают они, украинские беженцы здесь живут бедно, терять им нечего, а во-вторых, правительства перечисленных государств сами будут не прочь избавиться от непрошенных нахлебников. И поэтому власти закроют глаза на то, что правоохранители поспособствуют депортации потенциальных солдат на родину. Например, господин Богомолов уверен, что Киеву будет несложно договориться с властями Молдовы, чтобы те перестали выплачивать пособия украинским мужчинам, побудив их тем самым уезжать обратно. Опираясь на подобные предположения, офис президента как раз и поручает научному учреждению детально разработать механизм такой вот «закордонной» мобилизации.

В Сети уже появились комментарии турок, молдаван, румын и болгар, возмущённых пренебрежительным тоном, с которым украинские чиновники рассуждают об их странах. Например, турецкие пользователи подчёркивают, что, несмотря на февральское разрушительное землетрясение, украинских беженцев в Турции продолжают обеспечивать всем необходимым. Их никто никуда не прогоняет, им даже не напоминают о том, что из-за недавнего удара стихии в социальном пособии, жилье и питании теперь нуждаются ещё и сотни тысяч местных граждан.

Если продолжать тему «всемирной паутины», то следует отметить: на просторах интернета продолжается множиться число роликов, свидетельствующих о том, что в украинскую армию теперь забирают всех подряд. На одном видео показано, что полиция украинского города Николаева пытается вручить повестки двум 16-летним подросткам. В другом сюжете появляется одноглазый инвалид из города Одессы и показывает повестку, только что полученную в военкомате. Третий ролик снят на родине украинского президента, в Кривом Роге. Там военные в пять утра оцепили приют для бездомных, на кадрах видно, что мужчины в камуфляже вытаскивают постояльцев приюта из кроватей, заставляют расписаться в ведомости, после чего запихивают несчастных бомжей в камуфлированный автобус с надписью «Вооружённые силы Украины».

Хочется верить, что подобным вопиющим фактам нарушения прав человека европейские и американские правозащитные организации в самое ближайшее время дадут должную оценку.