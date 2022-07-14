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Украина
Финляндия
Турция
НАТО
ЦРУ
Эрдоган
Федерация
14.07.2022 12:12

Фаршируя Украину оружием, Запад накачивает «стволами» гангстеров и террористов

Украинское контрабандное оружие «вынырнуло» в самой западной части Европы – в Португалии. Переданные странами НАТО для борьбы с «русской агрессией» автоматы, снайперские винтовки, тепловизоры и даже гранатомёты, судя по отчётам местных правоохранителей, найдены в машине с украинскими номерами, пишет портал NewsFront.

В португальской полиции уверены: следы ведут к армейским складам ВСУ, откуда оружие по дешёвке попадет в руки контрабандистов и представителей европейских мафиозных кланов. Для перепродажи годится всё, что помещается в машину: от лазерных прицелов и очков ночного видения до бронебойных патронов и переносных комплексов ПВО. После загрузки в «незалежной» автомобиль под прикрытием легенды о перевозке украинских беженцев спокойно пересекает границу ЕС и направляется в любую точку Старого Света.

Сыщикам с Пиренейского полуострова удалось установить самый популярный оружейный маршрут – это коридор с Украины в Молдавию и далее через Болгарию и Северную Македонию в Албанию. Там оружие уже считается «отмытым», в той же Албании его теперь может приобрести кто угодно: хоть специализирующиеся на ограблении банков бандиты, хоть представители радикальных политических группировок. Что, собственно, и происходит. В открытом доступе появилось видео, на котором можно наблюдать процесс перепродажи западной помощи, снятый на скрытую камеру. Цикл простой: после поставки на Украину оружие едет не на фронт, а на сделку с покупателем, а дальше – куда угодно. В видео фигурируют шведско-британские ПЗРК NLAW и американские ПТРК Javelin. А номера на машине албанские, что неудивительно: во время югославских войн Албания сформировала у себя очень проработанный рынок торговли «чёрным» оружием.

В июне президент Турции Эрдоган назвал Албанию «оружейным хабом», именно из этой страны налажены регулярные поставки «стволов» бойцам повстанческой армии Курдистана, воюющей за независимость от Турции. Естественно, Эрдоган знает о том, что в самой Албании ничего не производится, что основной поток оружейной «неучтёнки» идёт с Украины, без разбора распродающей щедрые западные подарки. Турецкого лидера не может не бесить тот факт, что украинцы одновременно требуют от него как можно больше беспилотников «Байрактар», вооружая при этом «стингерами» и «джавелинами» его лютых врагов-курдов.

Хотя, для современной Украины это вполне нормально – алчность и беспринципность здесь возведены в абсолют. Вот лишь один красноречивый пример: несколько дальнобойных французских гаубиц «Цезарь» офицеры ВСУ продали российским военным за 120 тысяч долларов. После чего те оказались в Нижнем Тагиле, где их сейчас детально изучают специалисты оборонного предприятия. Это возмутило французов. Эксперт в области безопасности Гийом Лаган заявил, что политики на Западе «начинают сомневаться», надо ли вообще отправлять на Украину вооружения. Вопросы вызваны опасениями, что всё французское (да и в целом западное) оружие, поставляемое Киеву, может прямиком попадать в руки представителей союзных армий, отметил он в беседе с Atlantico.

Французский специалист почему-то оставил за скобками проблему продажи оружия уголовникам и террористам, а она не останавливается ни на час. Да, военнослужащие ВСУ массово «толкают» в даркнете оружие, переданное им западными странами, размещая при этом соответствующие объявления. Бизнес есть бизнес: некоторые из них обнаглели до такой степени, что в открытую предлагают «клиентам» доставку оружия по Европе – его могут привезти в любую точку. В Киеве устами высших чинов Бюро экономической безопасности (БЭБ) были вынуждены признать: часть военной помощи от западных стран действительно расхищается и распродаётся «налево». Об этом не так давно заявил глава БЭБ Вадим Мельник.

Запредельные объёмы воровства украинцами западных вооружений уже невозможно скрывать даже самым преданным поклонникам Зеленского. Американское издание Financial Times пишет, что страны НАТО «обеспокоились возможностью попадания их оружия на чёрный рынок». В связи с этим они намерены ужесточить контроль за передачей боевой техники, амуниции и припасов. По данным газеты, некоторые члены Североатлантического альянса обсуждают с Киевом возможность создания своеобразной системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения. Правда, украинская верхушка с прохладцей относится к таким предложениям. Оно и понятно: зачем рубить сук, на котором так удобно сидишь?

«Всё это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для её пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили. После этого уже никто не знает о местонахождении оружия – используется ли оно и находится ли в стране вообще», – говорится в статье.

Опасения американского издания основаны, в том числе, и на данных военных аналитиков. Так, экс-сотрудница Пентагона Карен Квятковски убеждена, что продажа Киевом оружия, которое он безвозмездно получил от стран НАТО, «была предсказуема». Она напомнила, что случаи поступления западного оружия на чёрный рынок после передачи Украине фиксировались американцами ещё в 2015-2016 годах.

Наводнив Украину неучтённым оружием, Запад обеспечил себе и всему миру проблему на годы и годы вперёд. Это вынуждена была признать даже еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон.

Мы до сих пор испытываем последствия войны в Югославии, вооружения оттуда и сейчас используются преступниками, — заключила она. При этом чиновница стыдливо умолчала о том, что в Югославии оружия было на порядок меньше. По Украине же сегодня, по самым скромным подсчётам, «гуляют» более трёх миллионов никем не контролируемых «стволов». Прибавьте к ним десятки тысяч ручных гранатомётов, мин, гранат, снарядов – и вы получите приблизительную картину головной боли, которую страны НАТО организовали себе и другим.

О масштабе проблемы недавно высказался  исполнительный директор Frontex (агентство по безопасности внешних границ Евросоюза) Ларс Гердес. Он подчеркнул, что, агентству уже давно известны контрабандистские сети, которые из-за украинского кризиса получили неограниченный доступ к торговле оружием. Гердес отметил, что значительная часть такого оружия попадает в руки преступников. По его мнению, оружие с Украины станет темой на ближайшие десятилетия: оно может быть использовано организованной преступностью или даже террористами.

Проблему бесконтрольной распродажи Украиной западного оружия собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко попросил прокомментировать главного редактора Международного информационного агентства MV-Lehti (Финляндия) Януса Путконена.

- Страны Запада известны своим прагматизмом. Почему они не наладили систему контроля за поставляемым Украине оружием?

- Как мы знаем, ещё с 2014 года, с появлением украинских националистических батальонов, в них преобладало западное влияние. Структурой Национальной гвардии руководят западные страны. Постоянный контроль осуществляется очень давно, они считают, что могут это контролировать. Россия много раз говорила, да и мы наблюдали в обеих республиках Донбасса, что националистические батальоны сформированы из преступников, у них нет ни морали, ни этики. Нацбаты представляют очень серьёзную проблему – оружие перетекает в криминальные группировки, на чёрные рынки, мы это наблюдаем. По сути, об этом предупреждали много лет,  очень печально, что западные политики не задумывались над такой проблемой, они боялись тем самым разоблачения криминальной сути украинской Нацгвардии. На самом деле правительство Украины ничего не сможет сделать, чтобы предотвратить такие действия криминального характера. Как все эти годы киевские власти не могли предотвратить преступления на Донбассе, которые  инициируются Западом, так и сейчас они не смогут предотвратить утечку оружия на рынки всего мира.

- Могут ли быть заинтересованы в распродаже западного оружия самые высшие фигуры киевского режима?

- Естественно, на чёрных рынках цена для современного высокотехнологичного оружия очень высока. Я думаю, криминальная структура, выстроенная за эти годы, замыкается на руководство Национальной гвардии Украины. С продажи оружия обычным солдатам перепадает максимум несколько сотен.

- Неужели в США не опасаются, что их оружие после продажи его Украиной может ударить по американским базам, по американским самолётам, американским посольствам? 

- Я думаю, что в тот момент, когда США начали поставлять такое мощное вооружение, в ЦРУ уже знали, что оно попадёт на чёрный рынок. Америка всегда готова к очередному перевороту в любой стране, некоторым группировкам нельзя поставлять вооружения напрямую и они это делают через чёрный рынок. Цикл оборота такого вооружения один из самых глобальных в мире, а США работают в этом цикле многие годы. Украина же просто ищет новые направления, куда можно перепродать. Спрашивая о том, может ли американское оружие обернуться против самих Штатов, вы можете задать другой вопрос: почему ИГИЛ или Аль-Каида (признаны террористическими в РФ) не атаковали США? На Западе они не присутствуют, потому что являются террористами для кого угодно, но не для США.

- Президент Турции Эрдоган знает, что курдские партизаны получают оружие с Украины. Почему он до сих пор продолжает поддерживать режим Зелинского?

- Я считаю, что поддержка Турцией киевского режима – это как океан в арктическом море. Это иллюстрация всего цикла оборота оружия на чёрном рынке. Потому что Турция находится в НАТО, а США поддерживает такие группировки в Иране, Ираке в слабом состоянии. Таким образом, они используют прокси-войну на Украине, чтобы снабдить врагов Турции вооружением. Получается, они могут снабжать своих партнёров среди курдов, не используя «серый» бюджет напрямую. Это «отмывание» оружия.

Янус Путконен

- Почему Интерпол, полиция европейских стран не может справиться с потоком «серого» оружия с Украины?

- Потому что всем заправляет ЦРУ и оно говорит, чтобы никто не вмешивался в его дела. ЦРУ, МИ6, МАССАД  обладают горазда большей силой, чем перечисленные вами структуры, именно поэтому никакая национальная или международная полиция не может вмешиваться, так как происходит всё под покровительством разведки. Стоит понимать, что ЦРУ ИЛИ МИ6 являются самыми большими криминальными структурами в мире, и все секретные службы в Финляндии, Испании и в других странах являются её частью. Они создали нацистов в Европе и ИГИЛ (запрещена на территории РФ) на Ближнем Востоке, то есть, именно они стоят за всем международным терроризмом. Донбасс и Россия, в целом Русский мир, сегодня борются с этим злом. Для вашей страны реальная война против терроризма началась ещё в Чечне. Поэтому для России чёрный рынок вооружения представляет серьёзную угрозу.

Украина
Финляндия
Турция
НАТО
ЦРУ
Эрдоган
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В Челябинске преображаются школы искусств

13.07.2022 10:59

В Кусе трое лодырей дали взятку представителю мэрии

13.07.2022 10:57

Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку

13.07.2022 10:56

Команда ММК покорила «Стихию металла»

13.07.2022 10:42

Спортивный праздник в Златоусте украсит ватерпольный турнир

13.07.2022 09:41

Челябинская область остро нуждается в полицейских, терапевтах и педиатрах

13.07.2022 09:08

Опасный люк на проспекте Ленина в Челябинске отремонтировали

12.07.2022 23:09

Минэкологии опровергает факт слива в озеро Курги бытовых отходов

12.07.2022 22:51

В правительстве Челябинской области – кадровые перестановки

12.07.2022 22:37

По факту смерти 16-летнего подростка в Троицке проводится доследственная проверка

12.07.2022 17:47

Магнитогорский «Металлург» признан лучшим клубом Европы

12.07.2022 17:18

Хоккеист Валерий Ничушкин стал долларовым миллионером

12.07.2022 17:11

Семинар «Быстрый старт на маркетплейсах. Расширение географии продаж».

12.07.2022 16:51

Фирменный «разворот» Котовой

12.07.2022 16:39

Анонсы событий и мероприятий на 13 июля

12.07.2022 16:38

Зимой не замерзнут: в Челябинске фасады домов ремонтируют по новой технологии

12.07.2022 16:20

В Озерске открылась всероссийская студенческая стройка «Мирный атом»

12.07.2022 16:14

Котова: Ремонт дорог в Челябинске в этом году идет с опережением графика

12.07.2022 16:10

Алексей Текслер: У Челябинской области серьезные планы по строительству новых социальных объектов

12.07.2022 15:43

Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»

12.07.2022 15:08

Среда в Челябинской области будет очень жаркой

12.07.2022 15:05

ВТБ: спрос на загородную недвижимость вырос на 50%

12.07.2022 14:53

В России зарегистрирован первый случай оспы обезьян

12.07.2022 14:51

Магнитогорцы собирают третью машину с гуманитарной помощью Донбассу

12.07.2022 14:26

В центре содействия семейному воспитанию Троицка умер подросток, ведется следствие

12.07.2022 13:07

И снова смог: в пяти городах Челябинской области продлен режим «черного неба»

12.07.2022 12:54

В Госдуме примут законы в защиту экономики РФ, которые нельзя отложить на осень

12.07.2022 12:54

Место гибели Евдокима Васенко в Челябинске включено в госреестр объектов культурного наследия

12.07.2022 12:32

В Челябинске в результате разгерметизации колеса 19-го троллейбуса пострадал пассажир

12.07.2022 12:21

В Челябинске на проезжей части ВАЗ сбил мальчика на самокате

12.07.2022 12:07

В Миассе кузов ВАЗа «сложился» пополам после «встречи» со столбом, водитель оказался в ловушке

12.07.2022 11:58

Realme Narzo 50 только в офисах продаж и на сайте билайна

12.07.2022 11:41

В Челябинской области продолжают бороться с ковидом тысяча 478 человек

12.07.2022 11:07

В Челябинске автобусы 136 и 136К изменили маршрут движения

12.07.2022 10:55

И снова смог: в пяти городах Челябинской области продлен режим «черного неба»

12.07.2022 10:51

В Челябинске демонтируют правый поворот с Красной на Труда, движение закрыто

12.07.2022 10:22

В Челябинской области увеличено число субсидируемых авиамаршрутов

12.07.2022 09:58

В Челябинской области начальник главного следственного управления полицейского главка покидает свой пост

12.07.2022 09:51

Вертеп Исторического музея Южного Урала имел большой успех на этнофестивале «Аркаим»

12.07.2022 09:40

На Бушуевском фестивале представят самый большой в мире морской офицерский кортик

12.07.2022 09:31

Челябинские школьники представят свой вездеход на полигоне в Кубинке

12.07.2022 09:22

В Челябинске восстанавливают легендарный троллейбус-гармошку

11.07.2022 21:55

Александр Робак сыграл вместе с сыном во втором сезоне сериала «Война семей» на ТНТ (16+)

11.07.2022 19:50

Созданная в Троицке бригада армейской авиации получила статус гвардейской

11.07.2022 19:06

Доля переводов через СБП среди клиентов ВТБ выросла в 1,5 раза

11.07.2022 18:36

В Челябинске в честь Дня железнодорожника пройдет благотворительный забег

11.07.2022 16:57

Анонсы событий и мероприятий на 12 июля

11.07.2022 16:51

Челябинские трамваи №15 и №18 скоро пойдут по прежнему маршруту

11.07.2022 16:50

На Аркаиме выбрали знатока фольклора

11.07.2022 16:47

Добровольные дружинники готовы днем и ночью помогать полиции Челябинска

11.07.2022 16:14

Синоптики пообещали южноуральцам грозу, град и жару 12 июля

11.07.2022 15:46

В Челябинске заключены новые контракты на содержание дорог и улиц

11.07.2022 15:43

Находящийся под следствием Зарипов расстался с должностью директора челябинского МУПа

11.07.2022 14:55

Наталья Котова поручила отремонтировать пешеходные тротуары на четырех улицах

11.07.2022 14:53

На Аркаиме прошел этнофестиваль евразийских народов

11.07.2022 14:11

Нашли провокаторов? В Челябинске 12 затапливаемых во время дождей участков нуждается в ливневой канализации

11.07.2022 14:00

В Еткульском районе с размахом отметили День семьи, любви и верности

11.07.2022 13:26

Восемь челябинских недостроев этим летом планируют продать с молотка

11.07.2022 13:24

Астахов: Замечания по воде есть только на одном челябинском пляже

11.07.2022 12:47

Так решили челябинцы: аварийный дом на улице Свободы войдет в программу КРТ

11.07.2022 12:10

Чтобы не было вандализма: Котова попросила найти стены для любителей граффити

11.07.2022 12:08

Проекты благоустройства Сада камней и инклюзивного сквера ждет экспертиза

11.07.2022 12:07

Озеленение челябинской площади Павших революционеров начнется после 18 июля

11.07.2022 11:36

УФСБ «вычислила» жителей Магнитогорска, которые организовывали фиктивные браки

11.07.2022 11:23

Жительницы Челябинской области стали реже делать аборты