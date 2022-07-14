Фаршируя Украину оружием, Запад накачивает «стволами» гангстеров и террористов

Украинское контрабандное оружие «вынырнуло» в самой западной части Европы – в Португалии. Переданные странами НАТО для борьбы с «русской агрессией» автоматы, снайперские винтовки, тепловизоры и даже гранатомёты, судя по отчётам местных правоохранителей, найдены в машине с украинскими номерами, пишет портал NewsFront.

В португальской полиции уверены: следы ведут к армейским складам ВСУ, откуда оружие по дешёвке попадет в руки контрабандистов и представителей европейских мафиозных кланов. Для перепродажи годится всё, что помещается в машину: от лазерных прицелов и очков ночного видения до бронебойных патронов и переносных комплексов ПВО. После загрузки в «незалежной» автомобиль под прикрытием легенды о перевозке украинских беженцев спокойно пересекает границу ЕС и направляется в любую точку Старого Света.

Сыщикам с Пиренейского полуострова удалось установить самый популярный оружейный маршрут – это коридор с Украины в Молдавию и далее через Болгарию и Северную Македонию в Албанию. Там оружие уже считается «отмытым», в той же Албании его теперь может приобрести кто угодно: хоть специализирующиеся на ограблении банков бандиты, хоть представители радикальных политических группировок. Что, собственно, и происходит. В открытом доступе появилось видео, на котором можно наблюдать процесс перепродажи западной помощи, снятый на скрытую камеру. Цикл простой: после поставки на Украину оружие едет не на фронт, а на сделку с покупателем, а дальше – куда угодно. В видео фигурируют шведско-британские ПЗРК NLAW и американские ПТРК Javelin. А номера на машине албанские, что неудивительно: во время югославских войн Албания сформировала у себя очень проработанный рынок торговли «чёрным» оружием.

В июне президент Турции Эрдоган назвал Албанию «оружейным хабом», именно из этой страны налажены регулярные поставки «стволов» бойцам повстанческой армии Курдистана, воюющей за независимость от Турции. Естественно, Эрдоган знает о том, что в самой Албании ничего не производится, что основной поток оружейной «неучтёнки» идёт с Украины, без разбора распродающей щедрые западные подарки. Турецкого лидера не может не бесить тот факт, что украинцы одновременно требуют от него как можно больше беспилотников «Байрактар», вооружая при этом «стингерами» и «джавелинами» его лютых врагов-курдов.

Хотя, для современной Украины это вполне нормально – алчность и беспринципность здесь возведены в абсолют. Вот лишь один красноречивый пример: несколько дальнобойных французских гаубиц «Цезарь» офицеры ВСУ продали российским военным за 120 тысяч долларов. После чего те оказались в Нижнем Тагиле, где их сейчас детально изучают специалисты оборонного предприятия. Это возмутило французов. Эксперт в области безопасности Гийом Лаган заявил, что политики на Западе «начинают сомневаться», надо ли вообще отправлять на Украину вооружения. Вопросы вызваны опасениями, что всё французское (да и в целом западное) оружие, поставляемое Киеву, может прямиком попадать в руки представителей союзных армий, отметил он в беседе с Atlantico.

Французский специалист почему-то оставил за скобками проблему продажи оружия уголовникам и террористам, а она не останавливается ни на час. Да, военнослужащие ВСУ массово «толкают» в даркнете оружие, переданное им западными странами, размещая при этом соответствующие объявления. Бизнес есть бизнес: некоторые из них обнаглели до такой степени, что в открытую предлагают «клиентам» доставку оружия по Европе – его могут привезти в любую точку. В Киеве устами высших чинов Бюро экономической безопасности (БЭБ) были вынуждены признать: часть военной помощи от западных стран действительно расхищается и распродаётся «налево». Об этом не так давно заявил глава БЭБ Вадим Мельник.

Запредельные объёмы воровства украинцами западных вооружений уже невозможно скрывать даже самым преданным поклонникам Зеленского. Американское издание Financial Times пишет, что страны НАТО «обеспокоились возможностью попадания их оружия на чёрный рынок». В связи с этим они намерены ужесточить контроль за передачей боевой техники, амуниции и припасов. По данным газеты, некоторые члены Североатлантического альянса обсуждают с Киевом возможность создания своеобразной системы отслеживания или детализированного перечня поставляемого вооружения. Правда, украинская верхушка с прохладцей относится к таким предложениям. Оно и понятно: зачем рубить сук, на котором так удобно сидишь?

«Всё это оружие поступает в южную часть Польши, доставляется к границе и затем разделяется для её пересечения по транспортным средствам: грузовики, фургоны, иногда частные автомобили. После этого уже никто не знает о местонахождении оружия – используется ли оно и находится ли в стране вообще», – говорится в статье.

Опасения американского издания основаны, в том числе, и на данных военных аналитиков. Так, экс-сотрудница Пентагона Карен Квятковски убеждена, что продажа Киевом оружия, которое он безвозмездно получил от стран НАТО, «была предсказуема». Она напомнила, что случаи поступления западного оружия на чёрный рынок после передачи Украине фиксировались американцами ещё в 2015-2016 годах.

Наводнив Украину неучтённым оружием, Запад обеспечил себе и всему миру проблему на годы и годы вперёд. Это вынуждена была признать даже еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йохансон.

– Мы до сих пор испытываем последствия войны в Югославии, вооружения оттуда и сейчас используются преступниками, — заключила она. При этом чиновница стыдливо умолчала о том, что в Югославии оружия было на порядок меньше. По Украине же сегодня, по самым скромным подсчётам, «гуляют» более трёх миллионов никем не контролируемых «стволов». Прибавьте к ним десятки тысяч ручных гранатомётов, мин, гранат, снарядов – и вы получите приблизительную картину головной боли, которую страны НАТО организовали себе и другим.

О масштабе проблемы недавно высказался исполнительный директор Frontex (агентство по безопасности внешних границ Евросоюза) Ларс Гердес. Он подчеркнул, что, агентству уже давно известны контрабандистские сети, которые из-за украинского кризиса получили неограниченный доступ к торговле оружием. Гердес отметил, что значительная часть такого оружия попадает в руки преступников. По его мнению, оружие с Украины станет темой на ближайшие десятилетия: оно может быть использовано организованной преступностью или даже террористами.

Проблему бесконтрольной распродажи Украиной западного оружия собственный корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в Луганске Михаил Бондаренко попросил прокомментировать главного редактора Международного информационного агентства MV-Lehti (Финляндия) Януса Путконена.

- Страны Запада известны своим прагматизмом. Почему они не наладили систему контроля за поставляемым Украине оружием?

- Как мы знаем, ещё с 2014 года, с появлением украинских националистических батальонов, в них преобладало западное влияние. Структурой Национальной гвардии руководят западные страны. Постоянный контроль осуществляется очень давно, они считают, что могут это контролировать. Россия много раз говорила, да и мы наблюдали в обеих республиках Донбасса, что националистические батальоны сформированы из преступников, у них нет ни морали, ни этики. Нацбаты представляют очень серьёзную проблему – оружие перетекает в криминальные группировки, на чёрные рынки, мы это наблюдаем. По сути, об этом предупреждали много лет, очень печально, что западные политики не задумывались над такой проблемой, они боялись тем самым разоблачения криминальной сути украинской Нацгвардии. На самом деле правительство Украины ничего не сможет сделать, чтобы предотвратить такие действия криминального характера. Как все эти годы киевские власти не могли предотвратить преступления на Донбассе, которые инициируются Западом, так и сейчас они не смогут предотвратить утечку оружия на рынки всего мира.

- Могут ли быть заинтересованы в распродаже западного оружия самые высшие фигуры киевского режима?

- Естественно, на чёрных рынках цена для современного высокотехнологичного оружия очень высока. Я думаю, криминальная структура, выстроенная за эти годы, замыкается на руководство Национальной гвардии Украины. С продажи оружия обычным солдатам перепадает максимум несколько сотен.

- Неужели в США не опасаются, что их оружие после продажи его Украиной может ударить по американским базам, по американским самолётам, американским посольствам?

- Я думаю, что в тот момент, когда США начали поставлять такое мощное вооружение, в ЦРУ уже знали, что оно попадёт на чёрный рынок. Америка всегда готова к очередному перевороту в любой стране, некоторым группировкам нельзя поставлять вооружения напрямую и они это делают через чёрный рынок. Цикл оборота такого вооружения один из самых глобальных в мире, а США работают в этом цикле многие годы. Украина же просто ищет новые направления, куда можно перепродать. Спрашивая о том, может ли американское оружие обернуться против самих Штатов, вы можете задать другой вопрос: почему ИГИЛ или Аль-Каида (признаны террористическими в РФ) не атаковали США? На Западе они не присутствуют, потому что являются террористами для кого угодно, но не для США.

- Президент Турции Эрдоган знает, что курдские партизаны получают оружие с Украины. Почему он до сих пор продолжает поддерживать режим Зелинского?

- Я считаю, что поддержка Турцией киевского режима – это как океан в арктическом море. Это иллюстрация всего цикла оборота оружия на чёрном рынке. Потому что Турция находится в НАТО, а США поддерживает такие группировки в Иране, Ираке в слабом состоянии. Таким образом, они используют прокси-войну на Украине, чтобы снабдить врагов Турции вооружением. Получается, они могут снабжать своих партнёров среди курдов, не используя «серый» бюджет напрямую. Это «отмывание» оружия.

- Почему Интерпол, полиция европейских стран не может справиться с потоком «серого» оружия с Украины?

- Потому что всем заправляет ЦРУ и оно говорит, чтобы никто не вмешивался в его дела. ЦРУ, МИ6, МАССАД обладают горазда большей силой, чем перечисленные вами структуры, именно поэтому никакая национальная или международная полиция не может вмешиваться, так как происходит всё под покровительством разведки. Стоит понимать, что ЦРУ ИЛИ МИ6 являются самыми большими криминальными структурами в мире, и все секретные службы в Финляндии, Испании и в других странах являются её частью. Они создали нацистов в Европе и ИГИЛ (запрещена на территории РФ) на Ближнем Востоке, то есть, именно они стоят за всем международным терроризмом. Донбасс и Россия, в целом Русский мир, сегодня борются с этим злом. Для вашей страны реальная война против терроризма началась ещё в Чечне. Поэтому для России чёрный рынок вооружения представляет серьёзную угрозу.