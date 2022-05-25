25.05.2022
Челябинские журналисты научились оказывать первую медицинскую помощь
25.05.2022
Главой МЧС России назначен генерал-майор Александр Куренков
25.05.2022
Страшный снаружи, уютный внутри: напугавший сеть садик Копейска оказался совсем не плох
25.05.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 31 мая
25.05.2022
В Москве объявлена «ковидная амнистия»
25.05.2022
Челябинский Камерный театр приглашает на психологические тренинги
Госдума отменила возрастной предел для контрактников
25.05.2022
Депутат ЗСО вернулся из Ясиноватой с Благодарностью
25.05.2022
Zнак Победы: Жители Кидыша создали геоглиф в поддержку спецоперации
24.05.2022
Дмитрий Гатов: Донбасс – это зеленые, цветущие города и очень красивые люди, «сделанные из стали»
24.05.2022
Итальянский журналист – о дискриминации русского языка
Дольщики Копейска обратились к Путину: Покупали квартиры, а получили офисы
25.05.2022
Судьба замороженного конгресс-холла в Челябинске пока не определена, а ХП еще работает
24.05.2022
Где могут бесплатно полечить зубы дети и взрослые челябинцы
24.05.2022
Челябинская плотина нуждается в снижении транспортной нагрузки
23.05.2022
Главой Агаповского района занимаются УФСБ и следственный комитет
23.05.2022