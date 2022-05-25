Госдума отменила возрастной предел для контрактников

Госдума сегодня, 25-го мая, сразу в трех чтениях приняла закон об отмене возрастного предела для граждан трудоспособного возраста, при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы.

Напомним, данный законопроект на рассмотрение ГД РФ внесли председатель комитета Госдумы по обороне, бывший замминистра обороны Андрей Картаполов и депутат Андрей Красов.

Как сообщает телеграм-канал «Сигнал», Совет Федерации также одобрил закон об исключении предельного возраста для заключения первого контракта о прохождении военной службы.

«Сигнал» пишет, что, как следует из пояснений, законопроект инициирован проведением специальной военной операции на Украине, где в боевых действиях, по информации минобороны России, участвуют только контрактники.

«В документе отмечается: сейчас совершеннолетние граждане России могут заключить контракт с минобороны, пока им не исполнилось сорок лет, иностранцы - 30 лет. В то же время для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40–45 годам».

Отмена возрастного предела, по мнению авторов инициативы, поможет привлечь на контрактную военную службу «специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским - медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и других».