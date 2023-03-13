В Металлургическом районе пройдёт турнир памяти героя СВО

В субботу, 18 марта, в челябинском СК «Метар-Спорт» состоится открытый турнир по спортивной борьбе Грэпплинг. Мероприятие посвящено памяти сержанта 30-го отдельного разведывательного батальона Умедджона Давлатова, посмертно награждённого орденом Мужества.

Умедджон Давлатов родился в Металлургическом районе Челябинска, учился в школе № 74. Выпускник Уральского государственного колледжа. Занимался дзюдо в школе «Юность-Метар» у Анатолия Геннадьевича Питунина, а также ММА в клубе «Рем-93».

По окончании срочной службы Умедджон продолжил служить по контракту и принимал участие в специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Турнир состоится 18 марта в СК «Метар-Спорт» по адресу: Челябинск, улица Черкасская ¼, в зале волейбола. Начало в 10:00.

Грэпплинг – разновидность единоборств, которая включает в себя броски и бросковую технику, как в классических единоборствах (самбо, дзюдо, джиу-джитсу и вольной борьбе). Грэпплинг – некий тандем основных борцовских техник, но с максимальным акцентом на болевые приёмы, на сдачу соперника.