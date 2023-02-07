Челябинск своих не бросает, потребности фронта – на первом плане

Очередная партия полезного на войне груза доставлена русским воинам, она состояла из маскировочных сетей, обуви, прицелов и квадрокоптеров. Наш собственный корреспондент в Луганске Михаил Бондаренко встретился с волонтёрской группой из Челябинска, которая всё это доставила в зону СВО. Одним из инициаторов сбора помощи был Андрей Нестеров (позывной «Маркиз»). Используя свой отпуск, за свои средства и на своих машинах он и его товарищи приехали на Донбасс.

– Вы воевали на Донбассе с 2014 года, а сейчас что вас заставило вернуться?

– Когда мы воевали в 2014 году, у нас не было такого оборудования. Мне позвонили наши мобилизованные и рассказали, что им сейчас нужно, чего им на передовой не хватает. Я, в свою очередь, обзвонил в Челябинске многих людей, предпринимателей, и некоторые из них оказали неоценимую поддержку. Например, я благодарен Дмитрию Ларину (депутат от «Справедливой России»), который сразу же откликнулся на мою просьбу. Он всегда на связи, низкий ему поклон за заботу о наших мобилизованных парнях. Всё техническое оборудование, которое мы доставили, приобретено им. Также выражаю благодарность Елене (позывной «Прекрасная») и её коллективу из Ленинского района Челябинска, которые вяжут нашим парням маскировочные сети. Низкий поклон этим людям!

Свою благодарность выразил и командир отдельного комендантского полка, председатель общественной организации «Боевое братство» полковник Грачёв:

– Ребята из Челябинска привезли всё самое необходимое для военнослужащих, которые в данный момент защищают рубежи Российской Федерации. Привезли тёплую форму, обувь, коллиматоры и ночные прицелы, квадрокоптеры. Пользуясь случаем, хочу передать привет всем челябинским пограничникам, кто был в Афганистане, и кто защищал рубежи СССР. Некоторые из них непосредственно сейчас принимают участие в боях. Здоровья всем, терпения и благополучия!

В воскресенье, 5 февраля, всю гуманитарную помощь погрузили на КАМАЗ и уже к вечеру она прибыла на позиции мотострелкового подразделения 90-й танковой дивизии. Доставил груз заместитель командира роты одного из подразделений с позывным «Суровый», который отметил оперативность волонтёров и поблагодарил за такие нужные для фронта технические средства.