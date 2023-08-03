03.08.2023
Как и когда южноуральцы могут удобно и быстро получить разрешение на работу такси
03.08.2023
В Челябинске от сильного ливня пострадали два муниципальных пляжа
03.08.2023
Российские студенты стали чаще проводить каникулы за рубежом
03.08.2023
Новая жизнь старого челябинского «Молодогвардейца»
03.08.2023
Суды избрали меры пресечения в отношении двух южноуральцев, пытавшихся поджечь военкоматы
03.08.2023
В Челябинске на пересечении Доватора и Шаумяна столкнулись две иномарки
Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
01.08.2023
Корабли Черноморского флота отразили очередную атаку трех безэкипажных катеров
31.07.2023
100 килограммов гуманитарной помощи подготовили челябинские таможенники бойцам СВО
31.07.2023
Бойцы из Челябинской области получили государственные награды прямо на передовой
В 145 домах и почти трех десятках социальных учреждений Челябинска отключат горячую воду
03.08.2023
Жаркое начало августа на Урале может чуть смягчиться дождями
02.08.2023
Челябинские десантники отмечают свой праздник с мыслями о героях СВО
02.08.2023
В августе произойдет сразу два «суперлуния»
01.08.2023
С первого августа пересчитают пенсию работающим пенсионерам
01.08.2023