Всё для Победы! Челябинцы дарят фронтовикам своё тепло и мастерство

Сотни добровольческих организаций безвозмездно помогают российской армии по всей стране. В них участвуют десятки тысяч человек, мечтающих приблизить час общей победы над неонацизмом.

Корреспондент агентства "Урал-пресс-информ" Михаил Бондаренко побывал в гостях у челябинской волонтёрской организации «Шьём нашим». Он приехал на производство по пошиву одежды, руководителем которого является Алёна Коробинцева. Она вместе со своей командой волонтёров с 26 сентября 2022 года шьёт для военнослужащих тёплую одежду, бескаркасные носилки, балаклавы, зимние варежки, маскхалаты и многое другое. За этот период мастерицы отправили «за ленточку» более восьми тысяч единиц полезной продукции. Здесь шьют для всех, кто в зоне спецоперации по защите Новороссии нуждается в тёплой и качественной одежде.

– Мы работаем в подвальном помещении, которое сами же и обустроили. После того, как нас посетил губернатор региона Алексей Текслер, нам передали современное швейное оборудование, и работа ускорилась в разы, – рассказала Алёна.

Коллектив волонтёров небольшой, но дружный. Бойцам СВО эти люди дарят свой труд совершенно бескорыстно.

Мы не выдадим военных секретов, если скажем, что команда швей сотрудничает с организацией южноуральских ветеранов спецназа. Однажды спецназовцы попросили девушек придумать имя квадрокоптеру, который они собирались передать «подшефному» подразделению на Пятом Украинском фронте. Остановились на названии «Швец» – в честь челябинского «швейбата». И вот как бывает: по иронии судьбы, летательный аппарат с именем «Швец» достался боевой группе, носящей название «Жнец»!

Об этом курьёзе рассказал руководитель челябинского регионального отделения Союза ветеранов спецназа ГРУ Иван Заика. Он уточнил, что подарок воинам был сделан в рамках девятой по счёту поездки бывших спецназовцев на передовую.

Примечательно, что боевой «квадрик» укомплектован механизмом сброса, разработанным и изготовленным на Южном Урале. Это пластиковый зажим, в который вставляются гранаты или подствольные выстрелы. Для точности попадания заряды снабжены стабилизаторами, а отделяются они от аппарата по команде оператора.

Также Иван рассказал, что на челябинских предприятиях в настоящее время выпускается целая линейка полезных в условиях боевых действий приспособлений. Например, пламегаситель, мешающий противнику засечь стрелка, или специальная насадка на автоматный ствол, позволяющая с большого расстояния закидывать гранаты во вражеский окоп.