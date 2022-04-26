Сегодня, 26 апреля, стало известно, что киевские власти получили одобрение со стороны США на военные удары по территории Российской Федерации.

Об этом открыто сказал замгоссекретаря парламента по вооруженным силам США Джеймс Геппи.

«На Украине идет война, в которой она «должна нанести удар в глубь противника, чтобы атаковать его логистические линии, запасы топлива, склады боеприпасов», - заявил Джеймс Геппи.

Также он добавил, что для таких ударов Украина вполне может использовать оружие, которое ей даёт Запад.

Это в очередной раз доказывает, что Западу нужна эскалация и что там ни в коем случае не приветствуют мирное решения конфликта.