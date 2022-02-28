Кипр закрыл воздушное пространство для российских самолётов

Кипр закрыл воздушное пространство для самолётов России, передаёт ТАСС. Ограничение касается не только лайнеров, которые находятся в собственности российских авиакомпаний, но и тех, которые зафрахтованы ими.

«Исключение составляют гуманитарные и авиационно-спасательные рейсы, а также возврат рейсов для бортов в лизинге при наличии соответствующего разрешения авиавластей Кипра", - говорится в информации об изменениях в правилах проведения полётов NOTAM. Также под исключение попадают экстренные посадки.

На данный момент воздушное пространство для самолётов России закрыли 27 государств Евросоюза и Великобритания. Такое решение западные страны приняли в ответ на проведение Россией военной спецоперации на Украине с целью денацификации страны.