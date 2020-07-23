Китай отправил на Красную планету свой первый зонд

Китай запустил свой первый зонд по исследованию Марса "Тяньвэнь-1", сообщает агентство Синьхуа. Понадобится семь месяцев, чтобы зонд добрался до поверхности планеты и, если миссия окажется удачной, полученные данные зонд отправит на Землю в 2021 году.

Эксперт по космосу, историк Александр Железняков в эфире радио Sputnik оценил значимость этого события для китайской и мировой космонавтики.

"В первую очередь, это значимое событие для самого Китая. До сего дня станции и космические аппараты к другим планетам они не направляли. Поэтому первая миссия говорит о том, что Китай последовательно развивается в своей космической отрасли, завоевывает те или иные позиции. Это очередной шаг. Если говорить о мировой космонавтике, то конечно, любое межпланетное путешествие интересно и значимо. Но все-таки уже десятки станций летали к Марсу, поэтому говорить о существенном прорыве для мировой космонавтики я не рискну. А для Китая – да, это значимый шаг", – отметил Александр Железняков.

Миссия включает выход и вращение на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности Красной планеты. В случае успеха ученые смогут изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля планеты, что поможет получить ключ к разгадке о происхождении и эволюции Марса и всей Солнечной системы.

При этом главная цель миссии – найти возможные признаки жизни на Марсе, а также помочь ученым понять, могут ли условия на этой планете измениться в будущем так, что она станет пригодна для жизни людей.